Гвардиола: «Санчес? Эта глава окончена. У нас есть Агуэро»

Нападающий Серхио Агуэро отметился хет-триком в матче 24-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» и помог своей команде одержать победу. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола упустил возможность подписать чилийского форварда Алексиса Санчеса, но теперь совершенно не жалеет об этом:

«Мы не станем покупать нападающего, потому что у нас есть Агуэро. Через две-три недели вернется и Жезус.

У Серхио экстраординарный талант, до первого гола он даже не касался мяча. Мне не хватит слов, чтобы описать, насколько грамотно он выбирает позицию. Очень рад за него.

Клуб всегда стремится укрепить команду, помогает игрокам достигать общих целей, но если один футболист решил к нам не переходить, мы не расстраиваемся. Эта глава окончена. Будем думать о будущем».