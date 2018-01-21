Гвардиола: «Санчес? Эта глава окончена. У нас есть Агуэро»

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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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Гвардиола: «Санчес? Эта глава окончена. У нас есть Агуэро»

сегодня, 12:54

Нападающий Серхио Агуэро отметился хет-триком в матче 24-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» и помог своей команде одержать победу. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола упустил возможность подписать чилийского форварда Алексиса Санчеса, но теперь совершенно не жалеет об этом:

«Мы не станем покупать нападающего, потому что у нас есть Агуэро. Через две-три недели вернется и Жезус.

У Серхио экстраординарный талант, до первого гола он даже не касался мяча. Мне не хватит слов, чтобы описать, насколько грамотно он выбирает позицию. Очень рад за него.

Клуб всегда стремится укрепить команду, помогает игрокам достигать общих целей, но если один футболист решил к нам не переходить, мы не расстраиваемся. Эта глава окончена. Будем думать о будущем».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:54
кому он втирает - да 94 он хотел на Агуэро, несмотря на то, что тот кладет двушку в каждом матче. Вернется любимчик Жезус - сразу в основу. У пепа всегда так. Потому что надо играть так как хочет пеп, а все остальное ему пофик, если только ты не месси, потому что если ты месси, тогда пеп играет как ты(месси) хочеш))) мухахахах. Агуэро же играет от себя, несмотря на все установки и втирания пепа - и это его бесит.
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11 ответил David Villa7
сегодня в 18:26
David Villa7:
Конечно Санчез был бы не лишним, но за разумные деньги, а такие деньги, которые он стоит и просит явно не приоритет на ближайшие годы
почитатели гарема мансура рассуждают о разумных расходах?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 15:18
Пепс из разряда Транжира перешёл в Тренеры,а португал прям заядлый шопоголик.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:18
Серхио круче
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Igo0rek
сегодня в 13:45
Igo0rek:
Очень хотелось бы сохранить Агуэро летом.
Но всё же думаю нужен будет еще один нап, Серхио порой нестабилен, да и 30-ник стукнет скоро
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:36
Хорошо сказал лысый.
МЮ еще пожалеет, что начал "писать" эту главу.
BELOGRUZIA
BELOGRUZIA
сегодня в 13:34
КОГДА УЖЕ СМЕНЯТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ДИЗАЙН НА СТАРЫЙ , НОВЫЙ НЕ ПОЙМЕШЬ ГДЕ ЧИТАЛ ГДЕ НОВЫЕ СТАТЬИ ,А ГДЕ СТАРЫЕ СМЕНИТЕ УЖЕ
cska plus
cska plus
сегодня в 13:33
Прав Пеп.
Заратустра
Заратустра
сегодня в 13:22
Агуэро крут без вопросов. Но всё же у пепки бомбануло из-за Санчеса.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил David Villa7
сегодня в 13:14
David Villa7:
Ты только слышишь то, что хочешь слышать, Гвардиола во всех интервью поддерживал Агуэро и давал ему игровое время, даже когда игра совсем не шла и каждый хейтер орал о замене. Так что иди расскажи об этом про кого нибудь другого
я говорил о гвардиоле и санчесе, а не о гвардиоле и агуэро, ты меня не понял
David Villa7
David Villa7 ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 13:11
Капитан Смoллетт:
лысый хитер, как только стало ясно что с санчесом не выйдет, сразу вспомнил о агуэро, а перед январем таких слов мы от гвардиолы не слышали...
Ты только слышишь то, что хочешь слышать, Гвардиола во всех интервью поддерживал Агуэро и давал ему игровое время, даже когда игра совсем не шла и каждый хейтер орал о замене. Так что иди расскажи об этом про кого нибудь другого
David Villa7
David Villa7
сегодня в 13:09
Конечно Санчез был бы не лишним, но за разумные деньги, а такие деньги, которые он стоит и просит явно не приоритет на ближайшие годы
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 13:08
лысый хитер, как только стало ясно что с санчесом не выйдет, сразу вспомнил о агуэро, а перед январем таких слов мы от гвардиолы не слышали...
Apsny
Apsny
сегодня в 13:02
Агуэро летом могут и продать.
marvel777
marvel777
сегодня в 12:56
да уж сити он как собака пятая нога
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:55
Очень хотелось бы сохранить Агуэро летом.
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