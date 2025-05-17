«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (18.05.2025)

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сегодня, 14:32

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.87. Выбрать победителем «Вильярреал» можно по коэффициенту 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.93. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.38.

Форма команд

«Барселона» в прошлом туре обеспечила себе чемпионский титул за два тура до конца Ла Лиги. Отрыв от второго места семь очков. В Лиге Чемпионов команде повезло не так сильно, она проиграла в полуфинале «Интеру» с общим счётом (6:7). Две последние игры «Барселоны» завершились победами над «Реал» Мадридом (4:3), и «Эспаньолом» (2:0).

«Вильярреал» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице. В теории, команда ещё может опуститься на шестое место, ведь отрыв от «Бетиса» пять очков. Более вероятным является подъём на четвёртое место, «Атлетик» опережает «Вильярреал» всего на три очка. Два последних матча команды завершились победами над «Жироной» (1:0), и «Леганесом» (3:0).

Информация для ставок

«Барселона» проиграла два матча из десяти

«Вильярреал» выиграл четыре последних матча

Четыре из пяти прошедших матча «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Данный матч обещает быть насыщенным на голы. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Мостбет.