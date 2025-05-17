Раньери сотворил невозможное. Тащит кризисный клуб – «Рома» в шаге от Лиги чемпионов

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сегодня, 10:12

Интереснейшая концовка сезона для клуба, стартовавшего с провала.

Клаудио спас римлян после фатальной ошибки

Летом у «Ромы» был какой-никакой план на будущее. Доверять тренеру без особого опыта в профессии – так себе задумка, но в пользу Даниэле Де Росси было достаточно аргументов. Он подходил клубу по духу, вырос и стал легендой именно в этой команде. Бывший футболист должен был вдохнуть менталитет победителей в стагнирующий коллектив. Но старт сезона выдался не очень, наслоился конфликт с генеральным директором. Как показало время, его увольнение стало трагедией. «Рома» окунулась в хаос, прогадала со ставкой на Юрича.

Когда к «джеларосси» пришёл Клаудио Раньери, команда шла с одной победой в шести турах. Римляне выпали даже из топ-10, ни о какой борьбе за еврокубки не шло и речи, только в Лиге Европы на фоне уступающих в уровне киевского «Динамо» и «Юниона» удавалось что-то показывать.

Уже было ясно, что сезон потерян. И все понимали, что Клаудио – временный вариант. Нужен был кризис-менеджер, который удержит команду от полного развала, а опытный менеджер сделал себе имя как раз в таком статусе.

Вылет из еврокубков и Кубка Италии сыграл на руку

Сложные матчи посыпались буквально сразу. В первой же игре после возвращения Раньери сошлись с «Наполи» – лидером Серии А. Потом – «Тоттенхэм» в ЛЕ и матч с ещё одним претендентом на скудетто – «Аталантой». Удалось только со «шпорами» поделить очки, но дальше больше.

К февралю, когда стартовал плей-офф Лиги Европы, «Рома» уже зашла в десятку и приглядывалась к топ-5. В еврокубке оформили победу над «Порту», забрали первый матч с «Атлетиком» в четвертьфинале. В итоге вылетели. С Кубком Италии тоже не срослось – поражение от «Милана» в 1/4. Но и в этом были плюсы. «Рома» не так крепко держалась на ногах, так что лишние дни на восстановления оказались дороже. У «Юве», «Милана», «Лацио» и «Фиорентины» в этот момент пошёл спад – так что свежая «Рома» быстро нагнала соперников.

Сейчас подопечные Клаудио Раньери уже шестые. «Болонья», «Милан» «Фиорентина» – за спиной. И римляне дышат в спину «Лацио» с «Ювентусом». Один балл разницы, а до финиша ещё два тура.

Удивительная серия растянулась почти на полгода

По показателям в 2025 году «Рома» – вообще среди лидеров. Выдали просто огненный отрезок, который начался с разгрома «Пармы» (5:0). Начиная с 22 декабря и до 12 мая команда ни разу не проиграла в чемпионате. Пять месяцев без поражений – перформанс, который оказался не по силам даже «Наполи» и «Интеру», а они разыгрывают титул.

На рубеже 2024 и 2025 годов «джеларосси» поделили очки с «Миланом», взяли три очка в римском дерби – плюс мораль. Январь – ничьи с будущим конкурентом «Болоньей» и претендентом на титул «Наполи». С середняками – победы на классе. Знаковые матчи второго круга пришлись на апрель – тогда встретиться предстояло с «Юве», «Лацио», «Интером» и «Фиорентиной». Только «старая синьора» и «орлы» смогли отобрать очки у этой машины. С «фиалками» и «нерадзурри» – победы 1:0.

Точно нельзя сказать, что «Рома» обязана своей серией исключительно андердогам и середнякам – в матчах с командами, которые тоже метят в еврокубки, в ЛЧ и даже борются за чемпионство, парни Раньери тоже смотрелись отлично. Главное – это из раза в раз приносило результат.

«Рома» ничем не слабее конкурентов на место в ЛЧ

Прямо сейчас в Серии А разворачивается интереснейшая борьба что за титул, что за последнюю путёвку в Лигу чемпионов. За два тура до финиша в последнем вагоне – «Юве», при этом на равных с туринцами идёт «Лацио» (по 64 очка). В паре шагов от них – как раз «Рома» (63 балла) и «Болонья» (62). «Милан» проиграл Кубок «красно-синим», поэтому напоследок будет цепляться за главный еврокубок. Но и отыгрывать им надо четыре балла – то есть совершить чудо и молиться на осечки конкурентов.

Если же говорить об игре, «Рома» – в лучшей форме. «Юве» с Тудором не может найти свою игру и теряет очки в трёх матчах из последних четырёх. «Орлы» могут потерять очки даже с клубом уровня «Пармы», у «Болоньи» вообще тотальный спад – да и вряд ли соберётся команда, наконец взявшая Кубок. А команда, этот Кубок уступившая – «Милан» – сейчас в миноре, да и Консейсау, судя по всему, готовится к отставке. И только в игре «Ромы» есть уверенность. Весь вопрос – в том, получится ли отобрать победу у «россонери».

Летом Раньери уйдёт – есть достойный преемник, но надо бороться

Решения Клаудио ничто не изменит. Возрастной специалист заранее говорил, что после того, как спасёт «джеларосси», отправится на заслуженную пенсию. Хватит этих эмоциональных качелей.

А вот кого выберут на его место – вопрос. Нужна долгоиграющая стратегия. Среди фаворитов называют Сеска Фабрегаса. Испанец завершил карьеру игрока и начал тренерский путь в «Комо». Причём как начал! Его назначили главным, когда команда выбралась в Серию А. Перед неопытным специалистом поставили задачу закрепиться в элитном дивизионе. Большая часть сезона ушла на адаптацию, в первом круге коллектив почти не выбирался из борьбы за выживание и всегда был под угрозой.

В феврале случился щелчок – взяли шесть очков с «Фиорентиной» и «Наполи». А после ещё четырёх невзрачных матчей полетели в топ-10. У дебютанта – шесть побед подряд. Задача уже официально решена.

По последним данным, римляне заинтересовались кандидатурой Сеска, включили его в шорт-лист, боссы успели навести контакты с испанцем. Плюс менеджера одобрил сам Раньери – это дорогого стоит. Среди претендентов также называют Стефано Пиоли, Франческо Фариоли и Патрика Виейра. Конкретно в случае с Сеском будет тяжело. На него и так высокий спрос – «Байер» хочет сделать его наследником Хаби Алонсо, также на тренера метит «Лейпциг». Это куда более устойчивые проекты. Тем временем сам Фабрегас готов задержаться в «Комо» и набраться о