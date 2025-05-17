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Хёйсен переходит из «Борнмута» в «Реал»

вчера, 13:29

Мадридский «Реал» и «Борнмут» достигли договорённости о переходе защитника сборной Испании Дина Хёйсена.

Контракт футболиста будет рассчитан до 30 июня 2030 года. Игрок присоединится к испанской команде 1 июня.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:55
Вот это серьезный трансфер. 👍 Реал укрепляется, трепещи Барса!! Больше не какие Ямали не пройдут. В новом сезоне защита будет бетон.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 19:05
Средний защитник. Не факт, что заиграет. В Реале и более мастеровитые пропадали.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 18:56
Да не, это то понятно) Вообще без разницы кто какой национальности, его выбор и его право за какую сборную выступать 👌🏽
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 18:21
Он самый настоящий голландец, из испанского у него только паспорт. И странное заявление, учитывая, что сам болельщик к Испании никакого отношения не имеет.
Маг_тм
Маг_тм ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:16
Да какая разница, вон в Франции Камерунцы, Африканцы, Алжирцы, 10 % Французов там максимум)
Niagara
Niagara ответ 2qfree5sn2fv (раскрыть)
вчера в 16:48
да-да, прям каждого
протон
протон
вчера в 16:00
За два дня буквально сработали. Но тут все сложилось: с Борнмутом не стали торговаться и просто активировали отступные, и сам игрок отказал другим претендентам и не заломил большую зарплату. Выигрышная сделка для всех сторон
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:54
Очень даже правильное решение руководства клуба . Защитник нам точно нужен. Удачи.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:26
Перес настоящий футбольный волчара.
Всё видит и за все, под его руководством, слышит.
20 лет. под два метра роста, универсал...
Куда смотрели другие клубы?
Если раскроется парень ещё больше, на года в Реале, в защите, будет железобетонный клык!
Удачи дарованию, будем следить как снимает головой верхние мячи!))
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:52
Отличный защитник. Все футбольные эксперты очень хвалят Дина, подчёркивая его умение работать под давлением и хладнокровность не по годам. Ещё один хороший плюс испанца/голандца - это то, что он амбидекстр. Хоть рабочая нога Хёйсена - левая, он очень умело пользуется и правой. Ещё в копилку молодого таланта можно отнести его универсальность. Несмотря на то, что основная его позиция - это левый центральный защитник, он может сыграть и в тройке, и в паре, и сместиться на правый фланг обороны. В Роме Дин иногда играл правого центрального защитника в тройке, и даже правого в четверке.

В общем посмотрим, сможет ли Алонсо раскрыть молодой талант в стане Мадрида.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:29
Не слишком ли белый для Реала?)
Romeo 777
Romeo 777 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:06
Голландец, с испанским паспортом 🙃
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:47
Отлично, как хорошо что он Испанец
2qfree5sn2fv
2qfree5sn2fv
вчера в 13:40
Играть за Реал и выигрывать трофеи мечта каждого футболиста
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