Хёйсен переходит из «Борнмута» в «Реал»

Мадридский «Реал» и «Борнмут» достигли договорённости о переходе защитника сборной Испании Дина Хёйсена.
Контракт футболиста будет рассчитан до 30 июня 2030 года. Игрок присоединится к испанской команде 1 июня.
Мадридский «Реал» и «Борнмут» достигли договорённости о переходе защитника сборной Испании Дина Хёйсена.
Контракт футболиста будет рассчитан до 30 июня 2030 года. Игрок присоединится к испанской команде 1 июня.
В общем посмотрим, сможет ли Алонсо раскрыть молодой талант в стане Мадрида.
В общем посмотрим, сможет ли Алонсо раскрыть молодой талант в стане Мадрида.
Всё видит и за все, под его руководством, слышит.
20 лет. под два метра роста, универсал...
Куда смотрели другие клубы?
Если раскроется парень ещё больше, на года в Реале, в защите, будет железобетонный клык!
Удачи дарованию, будем следить как снимает головой верхние мячи!))
Всё видит и за все, под его руководством, слышит.
20 лет. под два метра роста, универсал...
Куда смотрели другие клубы?
Если раскроется парень ещё больше, на года в Реале, в защите, будет железобетонный клык!
Удачи дарованию, будем следить как снимает головой верхние мячи!))