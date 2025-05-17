Десятки миллионов рублей в день. Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

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сегодня, 13:18

Сумасшедшие суммы.

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2025 году – футболисты занимают в нем видное место. Давайте посмотрим, кто же туда попал. Всего в топ-25 попало 8 игроков.

8. Садио Мане – общий доход (54 млн евро) – доход в спорте (50 млн евро) – доход вне спорта (4 млн евро)

По текущему курсу это примерно 13,3 млн рублей в день

Сенегальский нападающий Садио Мане, возможно, и покинул радары любителей футбола, но он не перестал зарабатывать деньги. Сейчас Мане трудится в Саудовской Аравии вместе с Криштиану Роналду. Форвард уже два года прожил в этой стране, а его контракт закончится в 2027 году.

7. Винисиус – общий доход (55 млн евро) – доход в спорте (40 млн евро) – доход вне спорта (15 млн евро)

По текущему курсу это примерно 13,5 млн рублей в день

Винисиус Жуниор сейчас считается одним из самых узнаваемых игроков в мире. Однако Forbes ставит его только на седьмое место среди самых высокооплачиваемых футболистов мира. Учитывая, что его спонсорские контракты продолжают расти, как и его роль в атаке «Реала», то смеем предположить, что скоро бразилец будет еще выше в этом рейтинге. Рыночная стоимость Винисиуса на Transfermarkt составляет 200 млн евро, арабам точно придется сильно раскошелиться, если они все же подпишут бразильца.

6. Эрлинг Холанд – общий доход (62 млн евро) – доход в спорте (48 млн евро) – доход вне спорта (14 млн евро)

По текущему курсу это 15,2 млн рублей в день

Машина по забиванию голов бьет рекорды и зарабатывает миллионы. Фронтмен «Манчестер Сити» стал мировой суперзвездой благодаря невероятному количеству забитых мячей, а крупные спонсорские контракты увеличили его доходы. Для сравнения, Роналду было 24 года, когда он покинул соперников «Сити» – «Манчестер Юнайтед» – и перешел в «Реал» в 2009 году. На тот момент его годовой доход с поправкой на инфляцию составлял 39 миллионов фунтов стерлингов – Холанд по этому показателю уже впереди. Учитывая, что у Холанда уже есть долгосрочные соглашения с Nike, Hyperice и Breitling, его коммерческое влияние только начинается.

5. Неймар – общий доход (76 млн евро) – доход в спорте (46 млн евро) – доход вне спорта (30 млн евро)

По текущему курсу это 18,7 млн рублей в день

Бразилец поиграл за «Барселону», заработав себе имя, а потом решил заработать как можно больше денег, отправившись в ПСЖ , после чего заключил гигантский контракт с «Аль-Хилялем». Теперь вернулся в «Сантос», где уже не получает таких огромных денег, если сравнивать с Саудовской Аравии, где почти не играл в футбол. Если ничего не изменится, то в следующем году Неймар так высоко в рейтинге уже не окажется.

4. Килиан Мбаппе – общий доход (90 млн евро) – доход в спорте (70 млн евро) – доход вне спорта (20 млн евро)

По текущему курсу это 22,2 млн рублей в день

Француз – лишь один из трех игроков в этом списке, которые все еще находятся в расцвете сил, играя в Европе, так что у этой цифры еще достаточно времени, чтобы вырасти. Партнерства с такими компаниями, как Nike, EA Sports, Hublot и Dior, сделают со временем Килиана еще богаче. Его следующая цель – это, конечно, победа в Лиге чемпионов. Если он добьется успеха, то платить за рекламу станут еще больше, ведь титулы манят спонсоров. А пока бьет рекорды в новом клубе.

3. Карим Бензема – общий доход (104 млн евро) – доход в спорте (100 млн евро) – доход вне спорта (4 млн евро)

По текущему курсу это 24,6 млн рублей в день

Карим Бензема забил 48 голов в 54 матчах в Саудовской Аравии, особо не напрягаясь. Пятикратный победитель Лиги чемпионов, четыре раза побеждал в чемпионате Испании, три раза – в Кубке страны, а также брал пять клубных чемпионатов мира. И это далеко не весь список – всего 34 трофея за карьеру, Карим – самый титулованный французский футболист в истории. Странно, что у обладателя «Золотого мяча» в графе «доходы вне спорта» стоят 4 млн евро в год. Скрывается от налогов?

2. Лионель Месси – общий доход (135 млн евро) – доход в спорте (60 млн евро) – доход вне спорта (75 млн евро)

По текущему курсу это 33,2 млн рублей в день

Аргентинский фокусник не нуждается в представлении, некоторые любители футбола называют его лучшим за всю историю игры. Выбрав «Интер Майами» вместо Саудовской Аравии, Лео получает не так много, как мог, но при этом зарабатывает на рекламе больше, чем по контракту с клубом. Adidas, Pepsico, Huawei и Mastercard в совокупности платят ему почти в два раза больше, чем «Интер Майами». В дополнение к этому он получил часть прибыли от Apple TV, поскольку MLS стремится увеличить зрительскую аудиторию, чтобы развивать свой продукт.

1. Криштиану Роналду – общий доход (275 млн евро) – доход в спорте (225 млн евро) – доход вне спорта (50 млн евро)

По текущему курсу это 67,8 млн рублей в день

Можно спорить о том, кто лучший в мире, но Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый футболист. Криштиану также, возможно, самый умный в плане бизнеса, поскольку в его портфолио доходов входит пожизненный контракт с Nike, предположительно стоимостью 1 миллиард долларов. Португалец сотрудничал с Pepsico, Mastercard и Huawei, а также получал щедрые гонорары за продвижение TAG Heuer, Armani и Louis Vuitton. Он также заработал более 100 миллионов фунтов стерлингов благодаря социальным сетям, крутится в сферах недвижимости. Застенчивый, прыщавый подросток, которого «Манчестер Юнайтед» переманил из лиссабонского «Спортинга» в 2003 году, завоевал 33 трофея за 23 сезона и стремится к отметке в 1000 голов за карьеру. Криштиану – первый в рейтинге среди всех спортсменов мира. Теперь хочет купить свой собственный футбольный клуб.

Примечание: в статье брались данные из майского выпуска Forbes, а также курс евро к рублю за 17 мая 2025 года.