Йоахим Лёв посетил тренировку «Барселоны»

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вчера, 14:27

Бывший главный тренер сборной Германии сегодня посетил тренировку «Барселоны» и встретился с рулевым каталонцев , который был его помощником в национальной команде с 2006 по 2014 год.

Футболисты каталонского клуба провели первое занятие после чемпионского парада. Также Лёв поприветствовал помощника Флика , бывшего члена тренерского штаба Бундестим с 2016 по 2023 год.