Йоахим Лёв посетил тренировку «Барселоны»

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сегодня посетил тренировку «Барселоны» и встретился с рулевым каталонцев Хансом-Дитером Фликом, который был его помощником в национальной команде с 2006 по 2014 год.
Футболисты каталонского клуба провели первое занятие после чемпионского парада. Также Лёв поприветствовал помощника Флика Маркуса Зорга, бывшего члена тренерского штаба Бундестим с 2016 по 2023 год.
5 сезонов, более 100 матчей.
завершил карьеру из за тяжелой травмы колена.
Йоахим Лев и Ханси Флик, наверно, один из великих немецких тренерских тандемов. это 8 лет вместе. и выиграли ЧМ 2014.
надеюсь, что у Барсы будет возможность укрепить пару позиций опытными топовыми игроками.
5 сезонов, более 100 матчей.
завершил карьеру из за тяжелой травмы колена.
Йоахим Лев и Ханси Флик, наверно, один из великих немецких тренерских тандемов. это 8 лет вместе. и выиграли ЧМ 2014.
надеюсь, что у Барсы будет возможность укрепить пару позиций опытными топовыми игроками.