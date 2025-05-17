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Йоахим Лёв посетил тренировку «Барселоны»

вчера, 14:27

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сегодня посетил тренировку «Барселоны» и встретился с рулевым каталонцев Хансом-Дитером Фликом, который был его помощником в национальной команде с 2006 по 2014 год.

Футболисты каталонского клуба провели первое занятие после чемпионского парада. Также Лёв поприветствовал помощника Флика Маркуса Зорга, бывшего члена тренерского штаба Бундестим с 2016 по 2023 год.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:01
так Флик играл за Баварию.
5 сезонов, более 100 матчей.
завершил карьеру из за тяжелой травмы колена.
Йоахим Лев и Ханси Флик, наверно, один из великих немецких тренерских тандемов. это 8 лет вместе. и выиграли ЧМ 2014.
надеюсь, что у Барсы будет возможность укрепить пару позиций опытными топовыми игроками.
shlomo
shlomo
вчера в 14:30
Хорошего воспитал помощника ... за что ему скажут спасибо.
Гость
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