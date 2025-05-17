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Предпоследний тур Первой лиги проходит в тематике «Ну, погоди!»

вчера, 11:19

Предпоследний тур Первой Лиги проходит в особой тематике «Эль Ну Погодико».

На матчах 33-го тура присутствует анимационная графика с персонажами из мультфильма «Ну, погоди!». На трансляциях центральных игр появятся Заяц и Волк.

Акция проходит совместно с «Союзмультфильмом».

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:16
детский сад...мля....
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:44
Матч Сочи - Торпедо М -
Игроки Сочи :

- А ну-ка, давай-ка, играть выходи!
Нет уж Торпедо, нет уж Торпедо,
Ты нас , погоди!...)))

Игроки Торпедо :

"Нет уж Сочи ,нет уж Сочи
Это ты нас попробуй - догони!" )
shlomo
shlomo
вчера в 11:33
Возможно идея неплохая, чтобы не забывали отечественные мультики. но над названием нужно было тщательнее поработать. Причём здесь "Эль" и русская (советская) киностудия "Союзмультфильм"?... Под класико что ли закос? Если хотите узнать лично мнение: ЭТО ГЛУПО, НЕ ЗВУЧИТ! И это мягко говоря, выражено ещё общепринятом языком ...
Гость
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