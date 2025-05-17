Предпоследний тур Первой лиги проходит в тематике «Ну, погоди!»

Предпоследний тур Первой Лиги проходит в особой тематике «Эль Ну Погодико».
На матчах 33-го тура присутствует анимационная графика с персонажами из мультфильма «Ну, погоди!». На трансляциях центральных игр появятся Заяц и Волк.
Акция проходит совместно с «Союзмультфильмом».
Игроки Сочи :
- А ну-ка, давай-ка, играть выходи!
Нет уж Торпедо, нет уж Торпедо,
Ты нас , погоди!...)))
Игроки Торпедо :
"Нет уж Сочи ,нет уж Сочи
Это ты нас попробуй - догони!" )
Игроки Сочи :
- А ну-ка, давай-ка, играть выходи!
Нет уж Торпедо, нет уж Торпедо,
Ты нас , погоди!...)))
Игроки Торпедо :
"Нет уж Сочи ,нет уж Сочи
Это ты нас попробуй - догони!" )