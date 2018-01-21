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«Челси» хочет купить форварда «Бернли»

вчера, 23:55

Нападающий «Бернли» Эшли Барнс может перейти в лондонский «Челси». «Синие» рассматривают 28-летнего игрока в качестве альтернативного варианта, в случае если им не удастся подписать одного из следующих нападающих: Энди Кэрролла, Питера Крауча или Ислама Слимани.

В текущем сезоне Барнс провел 23 матча в чемпионате Англии и забил три гола.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 08:07
Слимани не хуже Мораты будет.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:40
Питер Крауч (36 лет ),Энди Кэрролл ( 29 лет),Ислама Слимани( 29 лет )
Ничего не скажешь,прямо перспективные игроки. Абрамович решил пойти по стопам Реала и составить команду с возрастным цензом 30+ )
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 07:01
первый раз слышу
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 04:37
уже 7-ой нападающий за 3 недели ТО
Bekelman55
Bekelman55 ответил FHTS-9
сегодня в 04:23
FHTS-9:
Давайте уж сразу Дзюбу, че мелочить то?
я уже предлагал. Крауч перспективнее ответили
FHTS-9
FHTS-9
сегодня в 02:24
Давайте уж сразу Дзюбу, че мелочить то?
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 02:18
Ржунемогу. Ну и списочек.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:10
Фанаты Челси , крепитесь !
dimagas1
dimagas1
сегодня в 01:01
Пора вернуть Дрогба)))
311
311
сегодня в 00:57
Один другого краше!)
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