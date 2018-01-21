«Челси» хочет купить форварда «Бернли»

Нападающий «Бернли» Эшли Барнс может перейти в лондонский «Челси». «Синие» рассматривают 28-летнего игрока в качестве альтернативного варианта, в случае если им не удастся подписать одного из следующих нападающих: Энди Кэрролла, Питера Крауча или Ислама Слимани.
В текущем сезоне Барнс провел 23 матча в чемпионате Англии и забил три гола.
Ничего не скажешь,прямо перспективные игроки. Абрамович решил пойти по стопам Реала и составить команду с возрастным цензом 30+ )
Ничего не скажешь,прямо перспективные игроки. Абрамович решил пойти по стопам Реала и составить команду с возрастным цензом 30+ )