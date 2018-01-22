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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль Фонбет 11.5 6 1.3
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
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Дзюба может продолжить карьеру в тульском «Арсенале»

сегодня, 14:54

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, вероятнее всего, перейдет в тульский «Арсенал». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также источник прокомментировал будущее защитника «сине-бело-голубых» Ивана Новосельцева.

«Велика вероятность аренды „Уфой“ Новосельцева, но уфимцы все еще решают, брать ли игрока. Что касается Дзюбы, он уфимцам интересен, но, скорее всего, он перейдет в тульский „Арсенал“».

По информации СМИ, против варианта с «Уфой» выступает жена Дзюбы, которая хочет вариант поближе к Санкт-Петербургу или Москве.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:18
Самое ему там место!
starche
starche
сегодня в 20:36
Это как раз его место.
Филипповых
Филипповых
сегодня в 20:08
Арсенал в чемпионате двора неплохо идет, надо ли Туле себе палку в виде дрюпы в колеса вставлять!
KURUM
KURUM
сегодня в 19:02
За медалями в фнл..
Брулин
Брулин
сегодня в 18:59
Подкаблучишка!!!!!!!!!!!
shur
shur ответил LOpp
сегодня в 18:47
LOpp:
Дзюба оказывается еще и каблук))
...а ты вернись с игры никакой,усталый и голодный и кто тебя встретит,любящая женщина или начнёшь сразу шашкой махать,кто в доме хозяин и без еды и ласки,вопрос???!!!
nikolah
nikolah ответил Аргeнтинeц
сегодня в 18:35
Аргeнтинeц:
Там только Молло соответствует
у хохлов все об одном))
Dinamikk
Dinamikk ответил шацк
сегодня в 18:33
шацк:
Как быстро никчемный макаронник "убил" игроков сборной России - ура Газпрому!
то что мертво, умереть не может))
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 18:03
Это слишком сильная команда для Дзюбы, там тоже на лавке сидеть будет.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:42
Дзюба эта тема тарасовских. Пущай мусолят! Ахахахаха!
шацк
шацк
сегодня в 17:41
Как быстро никчемный макаронник "убил" игроков сборной России - ура Газпрому!
за
за ответил LOpp
сегодня в 17:33
LOpp:
Дзюба оказывается еще и каблук))
он - стелька! ))
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 17:29
не фиг было из спартака убегать,теперь ему всё
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 17:26
а что по этому поводу думает орзул?
denmig
denmig
сегодня в 17:19
лучше в сибирь! - там ему самое место! можно еще и в томь! там рядом!
mugik1973
mugik1973 ответил mntr13
сегодня в 17:05
Думаю нет. Граф его может реанимировать
mugik1973
mugik1973 ответил FROLL 001
сегодня в 17:03
Это точно. Зенит как был обузой за бютжета России, так и остаётся.
Efimych
Efimych
сегодня в 16:43
артёмка ты ишшо и бабёнки в пуп дуишъ
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:25
Не пропадать таланту на ровном месте...
( можно было бы в Армию те фк "ЦСКА" как "партизана" пригласить ),
но нет сейчас такой обязанности ...
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц ответил Miaf
сегодня в 16:21
Miaf:
А Кокорин соответствует?
Там только Молло соответствует
Miaf
Miaf ответил FROLL 001
сегодня в 16:15
FROLL 001:
С точки зрения социальной концепции банальной эрудиции дан- ный индивидуум не соответствует глобальным проблемам нашей пере- стройки. Гыгыгыгы!
А Кокорин соответствует?
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 16:14
С точки зрения социальной концепции банальной эрудиции дан-
ный индивидуум не соответствует глобальным проблемам нашей пере-
стройки. Гыгыгыгы!
FROLL 001
FROLL 001 ответил Miaf
сегодня в 16:14
Miaf:
Понятное дело, не всякий баклан признается в том, кто он есть..
Ты какой то заинтересованный индивидуум по этой части. Я не слежу за ними.
Miaf
Miaf ответил FROLL 001
сегодня в 16:12
FROLL 001:
У нас в отличии от Спартака подозрительных увольняют. Гыгыгыгы!
Понятное дело, не всякий баклан признается в том, кто он есть..
Miaf
Miaf ответил FROLL 001
сегодня в 16:11
FROLL 001:
В Зените такого нет. Это вам не Спартак с Педрами и неграми.
Молло был заявлен за «Зенит-2» и вышел на поле в матче ФНЛ против «Сибири». После первого тайма фанаты проводили француза в раздевалку кричалкой «Молло – ******* [гей]». Йоан ответил болельщикам «Зенита» средним пальцем, сообщает

Только в Зените у игроков принято показывать средний палец своим фанатом, хотя бы вспомнить ваших легенд Широкова, Кержакова, Хагена.
FROLL 001
FROLL 001 ответил Miaf
сегодня в 16:11
Miaf:
Какого ? Молло не играл в Зените?
У нас в отличии от Спартака подозрительных увольняют. Гыгыгыгы!
Miaf
Miaf ответил FROLL 001
сегодня в 16:10
FROLL 001:
В Зените такого нет. Это вам не Спартак с Педрами и неграми.
Какого ? Молло не играл в Зените?
FROLL 001
FROLL 001 ответил Miaf
сегодня в 16:09
Miaf:
Молло тоже так думает?
В Зените такого нет. Это вам не Спартак с Педрами и неграми.
Miaf
Miaf ответил FROLL 001
сегодня в 16:08
FROLL 001:
Пупсики все в Спартаке! гыгыгыгы!
Молло тоже так думает?
FROLL 001
FROLL 001 ответил Miaf
сегодня в 16:08
Miaf:
А муж Дзюбы что думает по этому поводу?
Пупсики все в Спартаке! гыгыгыгы!
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