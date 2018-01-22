Дзюба может продолжить карьеру в тульском «Арсенале»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, вероятнее всего, перейдет в тульский «Арсенал». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также источник прокомментировал будущее защитника «сине-бело-голубых» Ивана Новосельцева.

«Велика вероятность аренды „Уфой“ Новосельцева, но уфимцы все еще решают, брать ли игрока. Что касается Дзюбы, он уфимцам интересен, но, скорее всего, он перейдет в тульский „Арсенал“».

По информации СМИ, против варианта с «Уфой» выступает жена Дзюбы, которая хочет вариант поближе к Санкт-Петербургу или Москве.