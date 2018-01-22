Панюков о дубле в ворота «Копенгагена»: «Сделал то, что должен»

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков, оформивший дубль в ворота «Копенгагена» в товарищеском матче, подвел итоги поединка:

«Мы играли в свой футбол, первая игра, под нагрузками - очень тяжело было всем, но, благо, выиграли. Самое главное - поработали по тайму. Все.

Честно говоря, мы не то чтобы играли на результат. В свой футбол играли и старались выполнить ту работу, которую просил тренер.

Забивать всегда приятно, в товарищеских матчах - тоже. Сделал то, что должен.

Говорите, летом я тоже забил на сборах первый гол, а после подписал контракт с „Зенитом“? Значит ли это, что начну попадать в основу? Сейчас тогда переподпишем контракт! (смеется) Не знаю, посмотрим, время покажет».