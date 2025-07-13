Двоякое впечатление. Сверяем ощущения от Клубного чемпионата мира

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13 июля 2025, 21:55

Цифры и эмоции.

На Клубном чемпионате мира осталось провести один матч – финал. Но уже сейчас можно подводить некоторые итоги, касающиеся непосредственно нового формата турнира и того, каким он получился. Определенная пища для размышлений уже поступила куда следует. Например, ФИФА и все футбольное сообщество поняло в преддверии ЧМ -2026, что недооценивало фактор летней жары в США . Наверняка к мундиалю следующего года будут приняты какие-то решения.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, конечно, уже поспешил заявить, что Клубный чемпионат мира получился беспрецедентным по своей успешности. Сравнивать очень сложно, потому что в таком виде турнир и не существовал никогда. Критики называли эту идею «проектом Инфантино, основанном на тщеславии», а бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, например, сказал, что это «худшая идея, когда-либо реализованная в футболе».

Среди проблем, которые только подтвердились, оказалась малочисленность зрителей, экстремальные погодные условия и накапливающаяся усталость игроков, которая даст о себе знать, наверное, позднее.

Посещаемость

Опасения на этот счет высказывались с самого начала. Что же мы имеем в итоге? В четырех матчах не набралось и 10 тысяч зрителей. Антирекорд установила встреча группового раунда между «Мамелоди Сандаунз» и «Ульсаном» (1:0). Ее посетили 3412 человек. То есть арена в Орландо заполнилась на 13 процентов. Также среди худших по посещаемости оказались игры между «Пачукой» и «Зальцбургом» (1:2) – 5282 зрителя, «Бенфикой» и «Окленд Сити» (6:0) – 6730 зрителей и дортмундской «Боруссией» и «Ульсаном» (1:0) – 8239 зрителей.

В то же время в 15 матчах на стадионах собралось по 60 тысяч человек и даже больше. Рекорд установила встреча группового этапа между ПСЖ и «Атлетико» (4:0) – на нее пришли 80 619 зрителей. Чаще всего именно парижский клуб и «Реал» собирали самые большие толпы. Собственно, игра между ними стала второй по посещаемости – 77 542 человека воочию в полуфинале увидели разгром «сливочных» со счетом 0:4. Замыкает тройку посещаемых встреч битва между «Реалом» и «Боруссией» (3:2) – 76 611 зрителей.

Средняя посещаемость игр на этом КЧМ составила 38 369 человек. И это самый низкий показатель начиная с 1962 года. Но стоит все же иметь в виду разность форматов и большее количество «проходных» игр на нынешнем Клубном чемпионате мира. Среди причин низкой посещаемости называют неудобное время начала игр – многие из них начинались рано в будние дни, а также цены на билеты и погодные условия.

На КЧМ применили динамическую структуру ценообразования, которая распространена в США – стоимость билетов меняется со временем в зависимости от спроса. Это порождало неожиданные и непривычные для европейского зрителя скачки. Например, билеты на полуфинал между «Флуминенсе» и «Челси» стоили сначала 350 фунтов стерлингов, а за неделю до игры – уже менее 10 фунтов.

Сложнее оценить, насколько турнир был интересен телезрителям. Все же трансляции проходили нередко в не самое удобное время для Европы и Азии. Но цифры получились приличными. Например, в Великобритании игру между «Челси» и «Лос-Анджелесом» посмотрели 1,6 миллиона человек. А поединок «Реала» с «Аль-Хилялем» – 1,1 миллиона. В Саудовской Аравии более 1,5 миллиона человек наблюдали за игрой «Аль-Хиляля» с «Манчестер Сити», хотя ее транслировали в 4 утра по местному времени.

Но настоящим фестивалем на расстоянии турнир стал для Бразилии, где время позволяло смотреть в удобных слотах игры. Гигантские фан-зоны с трансляциями собирали десятки тысяч зрителей, а на знаменитой Копакабане – и все 100 тысяч.

Отношение команд

Насколько серьезно клубы отнеслись к турниру? Если оценить ход большинства матчей и то, как они складывались, то скорее можно предполагать, что клубы настраивались на КЧМ по-боевому. Во многом этому способствовали невероятные призовые – победитель может получить до 91 миллиона фунтов. Это отличное подспорье даже для весьма богатых клубов, пара из которых как раз сойдется в финале. Даже вылетевший относительно рано «Манчестер Сити» смог заработать 38 миллионов фунтов – это уже хорошая такая сделка на трансферном рынке. А для «Челси» один только Жоао Педро своим дублем в ворота «Флуминенсе» отбил больше третий своей стоимости.

Кроме того, победитель сможет носить на своей форме особый знак отличия с надписью «чемпионы мира» до лета 2029 года, когда состоится следующий Клубный чемпионат мира.

Вот что по поводу отношения болельщиков и команд к турниру сказал экс-наставник «Арсенала», а ныне глава отдела международного развития ФИФА Арсен Венгер:

Решающим вопросом было: понравится это болельщикам или нет. Посещаемость, как мы знаем, прогнозировалась низкая. В реальности она выше прогнозов. Так что ответ есть. А если опросить все клубы, которые участвовали в турнире, то каждый согласится с тем, что такой турнир стоило бы провести снова. Это лучший ответ.

Содержание

Впечатление от турнира складывается из того, какими матчами он наполнялся. Были, конечно, и откровенно проходные игры. Особенно на групповом этапе. Но случилось немало драматичных поединков с неожиданными развязками. Чего только стоит вылет «Манчестер Сити» от «Аль-Хиляля» в дополнительное время со счетом 3:4. А трагедия «Бенфики» в игре с «Челси»? Эти матчи точно запомнятся.

Как и выступления бразильских клубов, например. Они позволили избавить от ощущения, что мы видим сокращенный по времени формат Лиги чемпионов. Потому что статисты типа «Окленда» (хотя они набрали очко в игре с «Бока Хуниорс») вряд ли делали погоду. А вот все четыре клуба из Бразилии вышли в плей-офф. И тому же «Челси» пришлось попотеть с ними. Пока лондонцы устраивали межконтинентальные битвы, ПСЖ включал флешбеки из топовых вывесок Лиги чемпионов: одолел «Баварию» (2:0), разгромил «Атлетико» (4:0) и «Реал» (4:0), добавил в эту коллекцию и разгром «Интера Майами» (4:0) с Лионелем Месси. Да и аргентинца наверняка многим было приятно снова увидеть – он порадовал голом со штрафного.

В общем, интересные и запоминающиеся матчи и отдельные эпизоды КЧМ подарил. А это – самое главное, оно останется тем багажом впечатлений, которые сложат мнение о турнире.

Накопительный эффект

Но много говорилось о накапливающейся усталости. У многих игроков не было перерыва после евросезона. А через месяц – уже старт нового. В четыре недели должны уместиться и отпуск, и предсезонная подготовка, которая, безусловно, будет скорректирована – КЧМ может считаться уже ее частью. Вот что думает об этом Хосеп Гвардиола:

Я стараюсь избегать мыслей об усталости. Иначе это меня сильно взволнует. Может быть, в декабре, ноябре или январе мы снова поговорим об этом. Я тогда могу сказать, что это была катастрофа, что чемпионат мира уничтожил нас и мы измотаны.

Эксперты тоже уверены, что только к концу осени форма и здоровье участников КЧМ точно покажут, насколько пагубным или бесследным для их организмов он оказался. Хотя есть уже некоторые горькие последствия, например, тяжелейшая травма Джамала Мусиалы, которого «Бавария» потеряла на длительное время после игры с ПСЖ .

Новшества

Но Клубный чемпионат мира за счет своего проведения в США и не самого формального статуса позволил разбавить футбол некоторыми новшествами, которые консервативные турниры пока себе не позволяют внедрять. Например, во время пауз на водопой на стадионах звучала музыка, а 22 игрока стартового состава вызывались на стадион по очереди с объявлением их имен – как в единоборствах. Порой это придавало дополнительной важности и трепета.

Обратный отсчет к началу матча давался на весь стадион – и болельщики его поддерживали. Решения ВАР озвучивались судьями и демонстрировались на стадионе. А специальная камера, закрепленная на главных арбитрах, позволяла увидеть повтор с их точек зрения. В общем, были решения, которые наверняка захочет кто-то внедрить или примет во внимание как привлекательные.