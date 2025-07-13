Йоахим Лёв может возглавить сборную Узбекистана

1752429178

вчера, 20:52

По данным источника, Ассоциация футбола Узбекистана ведёт переговоры с известным немецким специалистом . Тренер может возглавить национальную сборную.

Лёв покинул должность главного тренера сборной Германии в 2021 году, с тех пор он нигде не работал.

В данный момент национальную команду Узбекистана, которая впервые пробилась на чемпионат мира, возглавляет Тимур Кападзе.