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Йоахим Лёв может возглавить сборную Узбекистана

вчера, 20:52

По данным источника, Ассоциация футбола Узбекистана ведёт переговоры с известным немецким специалистом Йоахимом Лёвом. Тренер может возглавить национальную сборную.

Лёв покинул должность главного тренера сборной Германии в 2021 году, с тех пор он нигде не работал.

В данный момент национальную команду Узбекистана, которая впервые пробилась на чемпионат мира, возглавляет Тимур Кападзе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:25
вот зачем им именитый временщик ?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:22
никуда не берут, чтобы 63 игроков не нюхал
t6h4a7gd6cj2
t6h4a7gd6cj2
вчера в 22:14
Это некрасиво если отстранят Кападзе, он тоже заслужил участия в ЧМ
Vilar
Vilar
вчера в 21:52
Как-то для Кападзе будет обидно, и игроки могут, тоже неправильно понять, и Лёва лучше, думаю, пригласить консультантом.
И многие назовут такое решение правильным, только вот Лёв согласится ли?
Конечно, многое будет зависеть от гонорара его.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:17
Сегодня действительно появились такие слухи, но есть поправочка! ФФУ заявили, что если немецкий специалист согласится возглавить сборную, то нынешний тренер Кападзе войдет в его тренерский штаб!....
Capral
Capral
вчера в 21:16
С одной стороны, Лёв- имя громкое, известное, чемпион мира. Вполне возможно, может предложить команде, что-то новое, интересное, специалист опытный. С другой стороны- Кападзе вывел сборную в финальную часть, работал с этой командой, знает все её сильные и слабые стороны, знает игроков. Ну и не факт, что Лёв добьётся желаемого с новой сборной. На мой взгляд, лучше оставить Кападзе, тем более, слабо верится, чтобы сб.Узбекистана на ЧМ достигла заоблачных результатов, с любым тренером, а работать с командой другой страны- всегда сложно...
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