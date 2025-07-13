Йоахим Лёв может возглавить сборную Узбекистана

По данным источника, Ассоциация футбола Узбекистана ведёт переговоры с известным немецким специалистом Йоахимом Лёвом. Тренер может возглавить национальную сборную.
Лёв покинул должность главного тренера сборной Германии в 2021 году, с тех пор он нигде не работал.
В данный момент национальную команду Узбекистана, которая впервые пробилась на чемпионат мира, возглавляет Тимур Кападзе.
И многие назовут такое решение правильным, только вот Лёв согласится ли?
Конечно, многое будет зависеть от гонорара его.
И многие назовут такое решение правильным, только вот Лёв согласится ли?
Конечно, многое будет зависеть от гонорара его.