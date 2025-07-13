Лидера «Челси» заметили на самокате перед финалом Клубного чемпионата мира

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вчера, 21:21

Полузащитник «Челси» был замечен на самокате на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке перед финалом Клубного чемпионата мира с ПСЖ .

Футболист пробивался сквозь толпу людей, при этом он был в капюшоне. Однако его узнал один из болельщиков, который снял короткое видео с хавбеком и поделился им в социальных сетях.

Ролик быстро набрал популярность, собрав сотни тысяч лайков. Некоторые болельщики лондонцев были удивлены беззаботным поведением футболиста, призвав его сосредоточиться на предстоящей игре.