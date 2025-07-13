Глава РФС не видит необходимости в ужесточении лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос источника о вероятности ужесточения лимита на легионеров в следующем сезоне.
Я знаю позицию клубов, она понятна. Когда принималось решение по действующему лимиту, это было консолидированное решение клубов и РПЛ. Исходим из того, что, в целом, если взять количество футболистов-профессионалов, которые зарегистрированы и выступают в российских лигах, на легионеров приходится порядка 3-4 процентов.
Нужно учитывать и то, что та квота на легионеров, которая есть, не является обязательной для исполнения. Мы видим большое количество молодых игроков, которые получают игровую практику, прогрессируют, вызываются в национальную сборную.
В настоящее время команды РПЛ могут включать в заявку на сезон не больше 13 иностранцев, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких игроков.