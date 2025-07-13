 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Глава РФС не видит необходимости в ужесточении лимита на легионеров

вчера, 17:59

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос источника о вероятности ужесточения лимита на легионеров в следующем сезоне.

Я знаю позицию клубов, она понятна. Когда принималось решение по действующему лимиту, это было консолидированное решение клубов и РПЛ. Исходим из того, что, в целом, если взять количество футболистов-профессионалов, которые зарегистрированы и выступают в российских лигах, на легионеров приходится порядка 3-4 процентов.

Нужно учитывать и то, что та квота на легионеров, которая есть, не является обязательной для исполнения. Мы видим большое количество молодых игроков, которые получают игровую практику, прогрессируют, вызываются в национальную сборную.

В настоящее время команды РПЛ могут включать в заявку на сезон не больше 13 иностранцев, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких игроков.

Подписывайся в ВК
Все новости
В РФС заявили, что не вносили изменений в финальную версию регламента РПЛ
12 июля
ОфициальноРФС официально подтвердил замену «Торпедо» на «Оренбург»
11 июля
СлухиМинистерство спорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров
08 июля
В РФС выступают против сокращения числа команд в РПЛ
02 июля
В РФС объяснили ситуацию с участием «Сочи» и «Торпедо» в новом сезоне
01 июля
СлухиРФС грозит «Торпедо» отстранением от всех турниров за обращение в CAS
29 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 12:08
Пардон ! Но смотреть на "игру" своих , таких ,как Литвинов , Денисов , Хлусевич , Игнатов и др. просто уже невозможно ,до тошноты !
112910415
112910415
сегодня в 06:34
вот ведь удивительно ! )
nubom
nubom ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:27, ред.
Я считаю Ваш комментарий лучшим (как наиболее адекватный))...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 23:10
К пожеланию всех благ присоединяюсь. То, что сказал Дюков и то, что он хотел сказать - это как говорят в Одессе , две большие разницы. Владение грамотной и литературной речью , мягко говоря. не самая сильная сторона личности г.г. Дюкова, Миллера, Медведева, Мтрофанова. Я же напоминал их жизненное кредо " Деньги есть- ума не надо". Все сходится. Удаси!!
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:58, ред.
Не имеет значения согласны ли мы с тобой с таким подходом к подсчету процентов или нет. Он сказал то, что сказал, не больше, не меньше. Всех благ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:45
Напомню. РФС установил лимит 13/8 исключительно для РПЛ. А убрал из лучших, т.к. не согласен с таким подходом по подсчету процентов от всех. Это манипулирование цифрами. Кстати в ПФЛ легионеры сосем запрещены. А в ФНЛ не более 3-х. Вот и надо от общего числа футболистов вычесть количество тех, где легионеров вообще быть не должно. И процент будет иной. А по Дюкову получается. что у Зенита бюджет 300 млн евро, а у КС - 20, а у Балтики 10 , значит средний бюджет в РПЛ будет не более 30-40. Все бедные? При этом один покупает легов за 30 млн, а другой только свободных агентов берет. Так что с цифрами легко манипулировать, что Дюков и делает. Кстати я даже не знаю что такое КП и не интересовался. Спасибо за внимание.
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:06
Приветствую Анатолий! Я уже тебе отвечал, что мне абсолютно фиолетово условно "красуется" мой комментарий в лучших или нет. Я в КП не играю. 350 очков для меня значения не имеют. Наличие или отсутствие моего коммента в лучших на мое, скажем так, семейное благосостояние не влияет. Убрал, да и убрал. "речь должна идти об РПЛ". Мне неведомо о чем должна идти речь. Но Дюков сказал о 3-4 % "количество футболистов-профессионалов которые зарегистрированы и выступают в РОССИЙСКИХ ЛИГАХ". Черным по белому. Ежели бы он сказал конкретно об РПЛ, я бы и писать ничего не стал. Как-то так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Поясню почему убрал из лучших. Дюков лукавит и Вы, уважаемый попались. Причем здесь ПФЛ и ФНЛ ? Там вообще легионеры ограничены по закону. Его манипулирование цифрами - процентами, сродни средней температуре по больнице. Речь должна идти об РПЛ, т.к. лимит 13 / 8 установлен только для РПЛ. В курсе. А притягивать сюда всех из низших лиг - это некорректно, по меньшей мере.
sv_1969
sv_1969 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:47
Селюк только за!Он пачками завезет шоколадок и будем дружно смотреть на это г-но унылое)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:42
Ужесточать ? Да лимит отменять надо ,что бы не смотреть на русское унылое 62о в составах !
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:36
Прочитал новость дважды. Позволю вставить свои пять копеек. Дюков сказал что 3-4% легионеров в составе "Зенита", или "Краснодара" или "ЦСКА"? Нет. Дюков сказал, что 3-4% легионеров в РПЛ? Нет. Дюков сказал "если взять количество футболистов-профессионалов, которые зарегистрированы и выступают в российских лигах, на легионеров приходится порядка 3-4 процентов." Едем дальше.
По данным сайта worldpopulationreview.com, в 2025 году в России будет 3 633 профессиональных футболиста среди мужчин.
По данным отчёта Российской Премьер-лиги за первый регистрационный период сезона 2024/25, в клубах лиги было заявлено 155 легионеров Не стал уж считать легов в ФНЛ. В общем путем несложных математических действий процент будет близкий к сказанному. Так в чем соврал Дюков? Теперь касаемо лимита. Могу напомнить, кто протолкнул лимит в 7 легионеров на поле ежели не ошибаюсь в 2012 году. Лимит был принят при отсутствии президента РФС. Фурсенко ушел нового не назначили. А продавил его господин Гинер с подмогой господина Керимова, сорившего тогда деньгами в "Анжи". И ежели вникнуть во все смены лимита в России, то далеко не "Зенит" и его боссы главные "виновники" или "пособники" того, что сейчас 8 легов на поле. Но и Гинера с "ЦСКА" было бы несправедливо забрасывать камнями.Сентябрь 2021 Гендир "Рубина" Сайманов.
"Все 16 клубов за отмену лимита, но с какими-то временными промежутками. Потому что многие на основе действующего лимита делали свои стратегии развития, подписаны контракты с легионерами, поэтому переходить на полную отмену сложно. Они говорят — давайте сделаем какой-то переходной вариант». Так что по сути все клубы РПЛ бывшие и настоящие причастны к имеющемуся сейчас лимиту. Так сказать всеобщее одобрямс. Ну это если постараться как-то объективно оценить сказанное Дюковым. Хотя кому это нужно. Извиняюсь за много букв. Абсолютно личное сугубо субъективное мнение, без каких-либо претензий на истину в последней инстанции.
74bdmyhnajf9
74bdmyhnajf9
вчера в 20:07
А уважать то себя не пробовали???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:33
Для меня Дюков это карточный шулер. Но сказать что легов 3+4% мог только прирожденный аферист. В Зените их 14, в Краснодаре 14 , в Спартаке 13 и т.д Это что 3-4%? Тогда значит в РПЛ всего 4500 футболистов. Легионеры это зло нашего футбола, а гаситель этого зла и защитник Дюков, считай Газпром. Позор
Сп62
Сп62
вчера в 19:09
Трудно было ждать разногласий в одной команде.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:26
Какой же, всё-таки, этот человек циничный. Та квота на легионеров, которая есть, не является обязательной для исполнения. Это ведь слова Дюкова - он просто перевернул всё с ног на голову. Вертится, как уж на сковородке. Неужели этот человек никогда не ответит за вред, который он нанёс российскому футболу?
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:23
Шурик с лимитом все решим)))
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:14
Даже и не стОило его спрашивать.
Совершенно ясно, ЧЬИ интересы Дюков представляет...
С начала нулевых ставленники в РФС сменяют друг друга...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:12
Конечно не видит - Дюкову об этом даже думать запретили. Кто запретил? Хм - это уже другая история.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:10, ред.
Нашли у кого спрашивать! Куда же Зенит без латинос))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 