Глава РФС не видит необходимости в ужесточении лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) ответил на вопрос источника о вероятности ужесточения лимита на легионеров в следующем сезоне.

Я знаю позицию клубов, она понятна. Когда принималось решение по действующему лимиту, это было консолидированное решение клубов и РПЛ . Исходим из того, что, в целом, если взять количество футболистов-профессионалов, которые зарегистрированы и выступают в российских лигах, на легионеров приходится порядка 3-4 процентов.

Нужно учитывать и то, что та квота на легионеров, которая есть, не является обязательной для исполнения. Мы видим большое количество молодых игроков, которые получают игровую практику, прогрессируют, вызываются в национальную сборную.