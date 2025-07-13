Тяжело поверить, но они существуют. Самые удачные подписания Тодда Боэли в «Челси»

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13 июля 2025, 18:37

Хвалим аутсайдеров большого финала.

Фанаты «Челси» провели параллели с будущим соперником в финале Клубного чемпионата мира. В Лондоне отказались от именитых новичков, как и в Париже. Клубы объединяет ставка на молодых игроков. Общей остается и щедрость руководства. Ещё у команд требовательные тренеры. Мареску можно назвать наставником, который добивается успеха вопреки хаотичному подходу начальников. У Энрике аналогичный метод. Луиса подумывали выгнать из ПСЖ менее года назад. Но между англичанами и французами есть разница. У парижан трансферами занимается Луиш Кампуш. Португалец собрал много крутых составов в разных клубах. У «Челси» нет Грановской и Чеха, а новичков одобряет Тодд Боэли. Американец игнорирует мнение формальных спортивных директоров. Отсюда десятки дорогих и ошибочных подписаний, о которых часто вспоминают фанаты «Челси». Но предлагаем накануне финала изменить угол обзора. Выделяем удачные трансферы лондонцев за время правления Боэли.

Энцо Фернандес, хавбек

Стоимость сделки отбрасывает трансфер чемпиона мира вниз в таких списках. Это не аналог подписания Лэмпарда за 16 млн евро у «Вест Хэма». Но нельзя назвать провальной ставку за 121 млн евро. У Фернандеса есть лидерские качества. Мареска заставил игрока извиниться за оскорбления темнокожих французов во время исполнения песни в автобусе сборной Аргентины. Извинения приняты, ведь Энцо – странный человек. Он за год бросил и вернулся к молодой жене Валентине, маме двух его детей. В футболе игрок скакал между резервом, когда Мареска воспитывал хавбека, и основой. Фернандесу не нравится жара в США , но в хороший для себя день хавбек может поднять градус борьбы в центре поля. Волевой игрок. От качества работы Кайседо и Фернандеса против Витиньи, Невеша и Руиса зависят шансы «Челси» на сенсацию в финале против ПСЖ .

Нони Мадуеке, вингер

Мадуеке не будет на финале Клубного ЧМ , Мареска с ним попрощался. «Челси» интересуется новыми и новыми крайними форвардами. Мадуеке не убедил главного тренера, но из-за суммы, которую «Челси» получит от «Арсенала», включаем трансфер в список успешных сделок. Нони поможет Боэли улучшить трансферный баланс, что важно для клуба, который оштрафовали за нарушения финансовых правил УЕФА . Мадуеке обойдется «Арсеналу» в 60 млн евро вместе с бонусами. «Челси» снова отправляет соседям футболиста, который им не нужен в основе. Как в случае с Хаверцем, «аристократы» получат приличную денежную компенсацию. Мадуеке пришел из ПСВ за 35 млн евро, а уходит за шестьдесят миллионов. Удачная сделка для «Челси», ведь у них есть португалец Педру Нету для игры на фланге вместо Мадуеке. Мареска не выгонял Нони, тот сам решил уйти.

Николас Джексон, нападающий

На первый взгляд Джексон – неудачный трансфер. «Челси» летом подписал сразу двух футболистов, которые подменят сенегальца в основе – Делапа и Педро. Но есть причины включить африканца в список правильных сделок Боэли. Во-первых, центральному форварду всего 24 года, а его рыночная стоимость растет. Во-вторых, «Вильярреал» получил за молодого нападающего 37 млн евро, а теперь «Челси» требует у покупателей 115 млн евро. Выдумали ценник, трансферные порталы не верят, что контракт Джексона настолько дорогой. Но даже если в «Челси» найдут покупателя за 60 млн евро, как в случае с Мадуеке, то будут рады. От Джексона ждали высокой результативности, но вспомните действия дорогих форвардов Нуньеса в «Ливерпуле» и Хёйлунда в «Манчестер Юнайтед». Сенегалец не выступал в АПЛ слабее этой парочки, а их подписали дороже.

Мало Гюсто, латераль

Кукурелья немолодой и обошелся вдвое дороже. Гюсто 22 года и его забрали у «Лиона» за 30 млн евро. Классический трансфер Боэли. У Гюсто контракт до 2030 года. Казалось, что латераль совершает ошибку. У «Челси» слева Кукурелья, а справа Джеймс, капитан команды. Но французский новичок переубедил главного тренера Мареску и фанатов «аристократов». Теперь никто не сомневается в его полезности. А поскольку Джеймс часто в лазарете, то Гюсто в основе. Наличие француза в заявке позволяет Мареске без проблем давать Рису отдых, как было в полуфинале Клубного ЧМ против «Флуминенсе». Гюсто может сыграть с ПСЖ с первых минут, если Джеймс не набрал форму. Рис настаивает, что у него нет новой травмы, но ему сложно играть в режиме турнира на выживание на жаре. «Челси» помогает наличие 22-летнего универсала Гюсто, но игроком активно интересуются другие гранды.

Мойсес Кайседо, опорник

Второй по стоимости трансфер в истории «Челси» после сделки с «Бенфикой» по Фернандесу. Кайседо обошелся в 116 млн евро. В отличие от аргентинца, Мойсес не впутывается в скандалы. Он говорил матери, что сыграет за «Челси», и добился своего. Дебют выдался сложным, команду из столицы Англии лихорадило. Кайседо мог стать очередным разочарованием, но вспомните успехи цепких хавбеков в синих футболках. Макелеле, Эссьен и Канте покорили АПЛ в составе «Челси». Опорнику проще заиграть в лондонском клубе, чем центральному форварду. На позиции «девятки» для успеха надо носить фамилию Дрогба. А вот Кайседо со временем убедил в полезности. В «Брайтоне» Мойсес был прекрасен. В новом клубе не всегда идеален, но упрямо пробирается на вершину обожания. За эквадорца переплатили, но это удачный трансфер «Челси». Вокруг Кайседо строят скучную, рациональную и успешную команду.

Коул Палмер, плеймейкер