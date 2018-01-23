«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поборются за полузащитника «Порту»

По данным источника, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Порту» Данилу.



Сообщается, что оба клуба из английской Премьер-Лиги заинтересованы в трансфере 26-летнего футболиста. Скауты обеих команд присутствовали на матче 19-го тура португальской Примейры против «Тонделы», где просматривали игрока. В этом сезоне Данилу находится в прекрасной форме. Также отмечается, что осуществление сделки может состояться в ближайшее время.

Летом сообщалось, что в услугах бразильца нуждается и ПСЖ.