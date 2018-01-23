Конте: «Состоится ли трансфер Джеко в „Челси“? Я не знаю»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил вероятность перехода нападающего «Ромы» Эдина Джеко в лондонскую команду.



«Состоится ли трансфер в конечном итоге? Я не знаю.



Клуб сделает официальное заявление, если будут какие-нибудь конкретные новости по этому вопросу».



Ранее сообщалось, что Эдин Джеко примет участие в завтрашнем матче «Ромы» против «Сампдории».