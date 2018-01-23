Конте: «Состоится ли трансфер Джеко в „Челси“? Я не знаю»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил вероятность перехода нападающего «Ромы» Эдина Джеко в лондонскую команду.
«Состоится ли трансфер в конечном итоге? Я не знаю.
Клуб сделает официальное заявление, если будут какие-нибудь конкретные новости по этому вопросу».
Ранее сообщалось, что Эдин Джеко примет участие в завтрашнем матче «Ромы» против «Сампдории».
Но это не аргумент. Когда же Конте поймет, что нужно усилять и развивать взаимосвязи и понимание между игроками и все заиграют.
А то пол сезона никак не могут наладить понимание между игроками. Исключение только игра с Брайтоном. И то не касается защиты.
Но это не аргумент. Когда же Конте поймет, что нужно усилять и развивать взаимосвязи и понимание между игроками и все заиграют.
А то пол сезона никак не могут наладить понимание между игроками. Исключение только игра с Брайтоном. И то не касается защиты.