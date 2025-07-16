Бывший тренер мадридского «Реала» возглавил сборную Омана

Португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил национальную сборную Омана.
Об этом сообщила в социальных сетях пресс-служба федерации футбола ближневосточной страны.
Кейруш в прошлом был ассистентом сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», а также возглавлял мадридский «Реал» и национальную сборную Португалии. На ЧМ-2022 португалец руководил сборной Ирана, а последним его местом работы была сборная Катара, с которой специалист расстался в декабре 2023 года, проработав лишь 10 месяцев.
Национальная команда Омана в рейтинге ФИФА занимает 79-е место и ранее никогда не отбиралась на чемпионаты мира, однако у нее еще есть шанс пробиться в финальный турнир ЧМ-2026. Матчи четвертого этапа азиатской квалификации пройдут в октябре нынешнего года.
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