 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияЧемпионат мира 2026

Бывший тренер мадридского «Реала» возглавил сборную Омана

сегодня, 00:23

Португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил национальную сборную Омана.

Об этом сообщила в социальных сетях пресс-служба федерации футбола ближневосточной страны.

Кейруш в прошлом был ассистентом сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», а также возглавлял мадридский «Реал» и национальную сборную Португалии. На ЧМ-2022 португалец руководил сборной Ирана, а последним его местом работы была сборная Катара, с которой специалист расстался в декабре 2023 года, проработав лишь 10 месяцев.

Национальная команда Омана в рейтинге ФИФА занимает 79-е место и ранее никогда не отбиралась на чемпионаты мира, однако у нее еще есть шанс пробиться в финальный турнир ЧМ-2026. Матчи четвертого этапа азиатской квалификации пройдут в октябре нынешнего года.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСтало известно имя нового технического директора «Ювентуса»
Вчера, 16:52
ОфициальноКоло Туре вошёл в тренерский штаб Гвардиолы
Вчера, 16:26
Официально«Ливерпуль» объявил о пополнении в тренерском штабе Слота
Вчера, 13:57
ОфициальноБывший игрок РПЛ стал спортивным директором «Уфы»
Вчера, 10:39
Жезуш признал, что возглавил «Аль-Наср» по приглашению Криштиану Роналду
Вчера, 00:46
ОфициальноЖезуш стал главным тренером «Аль-Насра», где играет Криштиану Роналду
14 июля
 
Сортировать
Все комментарии
djqv8h29bukd
djqv8h29bukd
сегодня в 06:31
Видать предложили намного больше, чем в Реале.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:31
Ну что же, Оман, так Оман - сказал Кейруш и подписал контракт...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 06:27
Карлуш Кейруш по прежнему внушает доверие,, хотя его заслуги слишком преувеличены. Да и возраст уже преклонный.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:59
Надеемся, что со своим опытом принесет сборной пользу...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:39
хороший агент у Карлуша))
сделает работу так, что этот никудышный тренер еще востребован
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 