Бывший тренер мадридского «Реала» возглавил сборную Омана

1752614600

сегодня, 00:23

Португальский тренер возглавил национальную сборную Омана.

Об этом сообщила в социальных сетях пресс-служба федерации футбола ближневосточной страны.

Кейруш в прошлом был ассистентом сэра в «Манчестер Юнайтед», а также возглавлял мадридский «Реал» и национальную сборную Португалии. На ЧМ -2022 португалец руководил сборной Ирана, а последним его местом работы была сборная Катара, с которой специалист расстался в декабре 2023 года, проработав лишь 10 месяцев.