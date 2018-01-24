Президент Аргентины: «Месси лучше Марадоны»

Президент Аргентины Маурисио Макри посетил Россию по приглашению главы РФ Владимира Путина. В ходе визита аргентинского политика попросили сравнить легенд футбола Лионеля Месси и Диего Марадону. Макри не сомневался в своем ответе:
«У меня есть четкая позиция: Месси лучше Марадоны.
Почему? Лионель стабилен, завоевал множество трофеев. Кроме того, футбол не стоит на месте. Сейчас быть лучшим значительно сложнее, чем раньше. Совсем другие скорости и темп игры.
Мы верим в Месси и других аргентинцев на чемпионате мира, пора избавиться от клейма команды, которая не может стать чемпионом мира».
Ранее Макри назвал Месси «подарком Бога».
Это вот Спартак должен доказать что они не случайно стали чемпионами в прошлом сезоне.
Это вот Спартак должен доказать что они не случайно стали чемпионами в прошлом сезоне.
худший марадона затащил)) ахах, это была его лучшая игра, додики)
дайте такого полуфиналиста сейчас месси на чм, он ему покер пешком оформит, ахах)
а в финале вашу марадону хорошенько прикрыли и его дриблинга и голов как не бывало)
худший марадона затащил)) ахах, это была его лучшая игра, додики)
дайте такого полуфиналиста сейчас месси на чм, он ему покер пешком оформит, ахах)
а в финале вашу марадону хорошенько прикрыли и его дриблинга и голов как не бывало)