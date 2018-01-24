Президент Аргентины: «Месси лучше Марадоны»

Президент Аргентины Маурисио Макри посетил Россию по приглашению главы РФ Владимира Путина. В ходе визита аргентинского политика попросили сравнить легенд футбола Лионеля Месси и Диего Марадону. Макри не сомневался в своем ответе:

«У меня есть четкая позиция: Месси лучше Марадоны.

Почему? Лионель стабилен, завоевал множество трофеев. Кроме того, футбол не стоит на месте. Сейчас быть лучшим значительно сложнее, чем раньше. Совсем другие скорости и темп игры.

Мы верим в Месси и других аргентинцев на чемпионате мира, пора избавиться от клейма команды, которая не может стать чемпионом мира».

Ранее Макри назвал Месси «подарком Бога».