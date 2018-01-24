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Конте: «Сейчас в АПЛ есть две топ-команды, остальным остаётся бороться за место в ЛЧ»

сегодня, 02:33

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что лондонский клуб не имел возможности составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в гонке за Алексисом Санчесом, который перебравшись из «Арсенала» в МЮ стал самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ:

«Мы никогда не принимали участия в этой гонке. В основном из-за того, какую зарплату пришлось бы платить этому игроку.

Я считаю, что на данный момент в АПЛ есть две команды с приставкой „топ“. Они находятся на этом уровне, а остальные вынуждены сражаться за место в Лиге чемпионов. Три года, восемь или десять лет назад в „Челси“ всё было совсем по-другому. Теперь же, как я считаю, нам приходится сражаться.

„Манчестер Юнайтед“ и „Манчестер Сити“ остаются на своём уровне, а нам нужно попытаться построить что-то значимое, чтобы заложить основу, а затем добиться успеха с помощью усердной работы. Не с помощью денег, а с помощью работы.

Теперь не так-то просто финишировать в таблице выше их, потому что эти топ-команды продолжают прогрессировать и вкладывать всё больше денег. Только один-два клуба могут выплачивать одному игроку такую зарплату».

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 09:34
Челси ничем МЮ не уступает точно, так что по такой логике в АПЛ три топа.
ask111
ask111
сегодня в 08:41
Конте вали из АПЛ!
starche
starche
сегодня в 08:24
Это правда.
Ipos
Ipos ответил BagioR
сегодня в 07:47
BagioR:
Ну топовые наверное МЮ может Ливер с Арсеналом, а Челси и МС это мешки. Мешками и останутся.
ахаха, а Юнайтед твой не мешок хочешь сказать? да он не меньше сити тратит, и зарплаты гигантские платит! так что тот же мешок как и сити!
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 07:45
С 1 по 4 место в АПЛ это участники ЛЧ, а это и есть Топы в своих чемпах!
ДСА
ДСА
сегодня в 05:29
Если Челси не ТОП-клуб, то надо гнать такого тренера.
BagioR
BagioR
сегодня в 04:35
Ну топовые наверное МЮ может Ливер с Арсеналом, а Челси и МС это мешки. Мешками и останутся.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:35
Конте, если он не считает "Челси" топ-командой, следует уйти.
311
311
сегодня в 02:57
Это АПЛ, тут нет явных фаворитов, любые отставания отыгрываются! Недавнее чемпионство Лестера не даст соврать, да и не стоит забывать про действующего чемпиона!)
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