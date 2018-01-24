Конте: «Сейчас в АПЛ есть две топ-команды, остальным остаётся бороться за место в ЛЧ»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что лондонский клуб не имел возможности составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в гонке за Алексисом Санчесом, который перебравшись из «Арсенала» в МЮ стал самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ:

«Мы никогда не принимали участия в этой гонке. В основном из-за того, какую зарплату пришлось бы платить этому игроку.

Я считаю, что на данный момент в АПЛ есть две команды с приставкой „топ“. Они находятся на этом уровне, а остальные вынуждены сражаться за место в Лиге чемпионов. Три года, восемь или десять лет назад в „Челси“ всё было совсем по-другому. Теперь же, как я считаю, нам приходится сражаться.

„Манчестер Юнайтед“ и „Манчестер Сити“ остаются на своём уровне, а нам нужно попытаться построить что-то значимое, чтобы заложить основу, а затем добиться успеха с помощью усердной работы. Не с помощью денег, а с помощью работы.

Теперь не так-то просто финишировать в таблице выше их, потому что эти топ-команды продолжают прогрессировать и вкладывать всё больше денег. Только один-два клуба могут выплачивать одному игроку такую зарплату».