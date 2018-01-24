Мутко надеется, что Бронницы хорошо подготовятся к приезду сборной Аргентины на ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что что подмосковные Бронницы, где на время ЧМ-2018 планирует базироваться сборная Аргентины, хорошо подготовятся к приезду команды.



«Вы должны представить, что тут будет жить сборная Аргентины, лучший игрок мира [Лионель Месси]. Сюда будет приезжать множество болельщиков, аргентинцев будет очень много - надо посмотреть, где их размещать, как они смогут провести время. Это будет во всех соцсетях мира, Месси будут читать сотни тысяч человек. К нему будет особое внимание, такого ажиотажа, как вокруг него, мы еще не видели, так что я надеюсь, что мы хорошо подготовимся».



Базовые потребности. Где остановятся сборные во время ЧМ-2018