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Мутко надеется, что Бронницы хорошо подготовятся к приезду сборной Аргентины на ЧМ-2018

сегодня, 13:03

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что что подмосковные Бронницы, где на время ЧМ-2018 планирует базироваться сборная Аргентины, хорошо подготовятся к приезду команды. 

«Вы должны представить, что тут будет жить сборная Аргентины, лучший игрок мира [Лионель Месси]. Сюда будет приезжать множество болельщиков, аргентинцев будет очень много - надо посмотреть, где их размещать, как они смогут провести время. Это будет во всех соцсетях мира, Месси будут читать сотни тысяч человек. К нему будет особое внимание, такого ажиотажа, как вокруг него, мы еще не видели, так что я надеюсь, что мы хорошо подготовимся».

Базовые потребности. Где остановятся сборные во время ЧМ-2018

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Все комментарии
Bogas
Bogas
сегодня в 16:28
Месси в Бронницах,- это даже в уме не укладывается.)))) Через Бронницы очень часто езжу к родителям. Если это место выбрали сами Аргентосы, то выбор очень странный))
EvgenyS
EvgenyS ответил cska plus
сегодня в 16:11
cska plus:
А я то думал мутко в Мордовии лес валит.
Это так и останется нашими мечтами.
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 15:07
та еще дыра, у меня там дача рядом
Серж 5454
Серж 5454
сегодня в 14:24
Бронницы это вам не Голливуд вас тут вы..ут и руки ноги оторвут, вэлком немощные
drug01
drug01
сегодня в 14:09
Значит еще мешок денег зароют.....
cska plus
cska plus
сегодня в 14:04
А я то думал мутко в Мордовии лес валит.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:59
Опять речной петух высеры делает.
galem72
galem72
сегодня в 13:57
Месси разместить в кремле возле самовыдвиженца, остальных поселить на Казанском вокзале. ))
Saang
Saang
сегодня в 13:28
В ноябре ездил туда по делам фирмы...
Лео, прости нас...
Zimka
Zimka ответил Сергей Саныч
сегодня в 13:26
Сергей Саныч:
Я пару лет назад в Коломну поехал через Бронницы. Страшное место. Пара светофоров,ларьки по дороге и темень-выколи глаза. Мутко-то там был хоть раз? Больше поселить что ли негде?
У нас больше 10 футбольных полей и новая спортивная база, на которой проводят сборы наши молодежные команды + женские+гребцы всякие, всё легко гуглится, недостатки есть как и везде, но легче уж город с 20 тысячами жителей привести в порядок чем условную Коломну.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 13:24
Очень сомневаюсь, что во время ЧМ Лева будет сидеть в соцсетях. На дурака он никак не похож, в отличие от Мутного.
311
311
сегодня в 13:24
Мутько: «Место в гостинице Бронниц гарантировано только Гному, остальным придется бомжевать!")
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 13:21
Несколько недель назад проезжал по ночному городу. Мне очень понравилось. Город чистый, дороги ровные.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Alex-96
сегодня в 13:21
Alex-96:
Через Бронницы по трассе проезжать страшно, не то что там базироваться. На че там мудкоша надеется то?
Я пару лет назад в Коломну поехал через Бронницы.
Страшное место.
Пара светофоров,ларьки по дороге и темень-выколи глаза.
Мутко-то там был хоть раз?
Больше поселить что ли негде?
Zimka
Zimka ответил Alex-96
сегодня в 13:18
Alex-96:
Через Бронницы по трассе проезжать страшно, не то что там базироваться. На че там мудкоша надеется то?
Был на малой родине в декабре, в городе очень многое сделано в том числе внутри дворов, а по центральной улице всегда было нормально ездить хз о чём ты.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:17
Бронницы готовы!
амурец
амурец
сегодня в 13:16
а если Месси не играет за сборную можно поселить и в сарае?
Alex-96
Alex-96
сегодня в 13:15
Через Бронницы по трассе проезжать страшно, не то что там базироваться. На че там мудкоша надеется то?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:10
А если бы базировалась другая сборная можно было бы хорошо не готовиться? Чудён человек.
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