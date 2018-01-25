«Реал» дома уступил «Леганесу» и вылетел из Кубка Испании

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Реал» на своём поле потерпел поражение от «Леганеса». Первая встреча завершилась победой «сливочных» (1:0), но за счёт двух голов на чужом поле в полуфинал турнира выходит «Леганес».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Леганес» – 1:2 (0:1)
Голы: Бензема 47 — Эрасо 32, Пирес 55
«Реал»: Касилья, Тео Эрнандес, Начо, Рамос, Хакими (Карвахаль 69), Льоренте (Модрич 69), Иско (Майораль 78), Ковачич, Асенсио, Лукас Васкес, Бензема.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Леганес»: Нерео, Тито, Рико, Сиовас (Мантовани 58), Бустинса, Брашанац, Пирес, Эль-Жар (Наранхо 81), Эрасо, Амрабат (Рауль Гарсия 70), Бове.
Главный тренер: Асьер Гаритано.
Предупреждения: Тито 27, Нерео 75, Рамос 80.
Судья: Хесус Хиль Мансано.
«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.
Всё таки смогли навязать борьбу такой сильной команде как Леганес. Но класс всё же сказался..
Всё таки смогли навязать борьбу такой сильной команде как Леганес. Но класс всё же сказался..
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