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«Реал» дома уступил «Леганесу» и вылетел из Кубка Испании

сегодня, 01:22
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Реал» на своём поле потерпел поражение от «Леганеса». Первая встреча завершилась победой «сливочных» (1:0), но за счёт двух голов на чужом поле в полуфинал турнира выходит «Леганес».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Леганес» – 1:2 (0:1)
Голы: Бензема 47 — Эрасо 32, Пирес 55

«Реал»: Касилья, Тео Эрнандес, Начо, Рамос, Хакими (Карвахаль 69), Льоренте (Модрич 69), Иско (Майораль 78), Ковачич, Асенсио, Лукас Васкес, Бензема.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Леганес»: Нерео, Тито, Рико, Сиовас (Мантовани 58), Бустинса, Брашанац, Пирес, Эль-Жар (Наранхо 81), Эрасо, Амрабат (Рауль Гарсия 70), Бове.
Главный тренер: Асьер Гаритано.

Предупреждения: Тито 27, Нерео 75, Рамос 80.

Судья: Хесус Хиль Мансано.

«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Gallardo10
Gallardo10
сегодня в 10:09
Ву-ха-ха! какая чудесная новость! Теперь нужно побеждать на Камп Ноу!
denmig
denmig
сегодня в 10:05
200-ый коммент : реал уехал грузом 200 со своего поля после матча с Леганесом! Рональде - привет!
No problem
No problem
сегодня в 10:04
Позорище.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 09:56
Что творится в Реале...
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин
сегодня в 09:53
Просто все команды решили уважить реал, и сделать им по настоящему чеемпионский коридор. Браво Легагес
DVoxNN
DVoxNN ответил FERIS
сегодня в 09:52
FERIS:
Сколько же барсоглоров налетело,как стервятников.... Не вы ли кричали когда барселона проиграла Эспаньелу,что играл второй состав бла бла бла. Какие же вы лицемеры. Я уверен,,если бы играла основа,то Леганес был просто разорван накуски как перед этим Депортиво. Но Зидан решил,что это прлтивостояние можно выиграть вторым составом,тем более первая игра была выиграга на выезде,правда счёт был минимальный. В итоге просчитался.
Да ты не переживай. Вот влетим седня Эспаньолу - тоже поржете ))))
FERIS
FERIS
сегодня в 09:42
Сколько же барсоглоров налетело,как стервятников....
Не вы ли кричали когда барселона проиграла Эспаньелу,что играл второй состав бла бла бла.
Какие же вы лицемеры.
Я уверен,,если бы играла основа,то Леганес был просто разорван накуски как перед этим Депортиво.
Но Зидан решил,что это прлтивостояние можно выиграть вторым составом,тем более первая игра была выиграга на выезде,правда счёт был минимальный.
В итоге просчитался.
Давид Сурманидзе
Давид Сурманидзе
сегодня в 09:37
Как я и говорил- ставка на ЛЧ.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 09:36
Реал это позорище как всегда))
Это же не Барса чтобы выигрывать все матчи))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 09:36
Реал проиграл чемпионат
Реал проиграл кубок
Реал проиграл Эль-классико
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé ответил Caniggia
сегодня в 09:35
Caniggia:
Судьба физручка Зиданки теперь зависит от матчей с ПСЖ, но уже походу всем ясно, чем весь этот позор закончится - унижением от Парижа и позорное изгнание лысого африканца.
ПСЖ с легкостью изнасилует Реал и в Париже и в Мадриде.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:31
Судьба физручка Зиданки теперь зависит от матчей с ПСЖ, но уже походу всем ясно, чем весь этот позор закончится - унижением от Парижа и позорное изгнание лысого африканца.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 09:30
Ахахахаха как же я рад))
Брулин
Брулин
сегодня в 09:29
А лидеры реала в это время жрали в ресторане.Ребят , не судите реал. В битве равных соперников исход непредсказуем ..
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 09:26
разбить в гостях Департиво и через пару дней проиграть дома Леганесу... очень странно.
реал-король
реал-король
сегодня в 09:17
Нужно что то делать, на что рассчитывают боссы ???
Нужно усилить линию атаки.
lemon_kg
lemon_kg ответил Шишанутый
сегодня в 09:16
Шишанутый:
Реал играл резервом. Нам пофиг на этот третесортный кубок! Оставим его лучшей команде Католонии, Эспаньолу!
    lemon_kg
    lemon_kg
    сегодня в 09:12
    Где ты шишанутый тебя не видно на гаризонте😂😂😂😂 Реал показал свой класс. Когда судьи честно работают то и Реал показывает на что способен.
    Bezymniy Ispanec
    Bezymniy Ispanec
    сегодня в 09:07
    Это все очень похоже на полнейший крах!!!То ,что работало в прошлом сезоне-в этом является полной утопией!!!Зидан переигрывает с ротацией. Хамес и Мората-это реальное усиление и альтернатива основе, а то ,что мы видим сейчас ,не иначе как катастрофой не назвать!!!Чемпионат проигран и это давно свершившийся факт. Для чего давать отдых основе в решающем на данном этапе матче. Как мы сыграем с Валенсией не имеет никакого значения, как и итоговое место в таблице!!!Второе оно будет или четвертое! Кардинальных мер и решений судя по всему мы до лета не дождемся!!!
    070maks
    070maks ответил AshleyRose
    сегодня в 09:03
    AshleyRose:
    Это не просто спад, а жесточайший кризис. Понятно было, что рано или поздно он наступит, нужны перемены и свежая кровь. Я надеюсь Перес не будет рубить с плеча и увольнять Зидана, но что-то после истории с Анчелотти с трудом в это верится.
    Какой кризис? Реал на подъёме, забыли про коментарии после игры
    с Депортиво?
    070maks
    070maks
    сегодня в 09:02
    только сейчас увидел результат, ухахахаа, Реал сделал мой сегодняшний день...
    nba05
    nba05
    сегодня в 08:47
    Хахахах
    Смешно

    Но не время злорадствовать,сегодня можем вылететь сами
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 08:46
    На что рассчитывал Зидан выпуская такой состав. На помощь арбитров или думал, что Леганес будет как Депортиво только пропускать?
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 08:41
    Неожиданно)
    За это мы и любим футбол.
    AshleyRose
    AshleyRose
    сегодня в 08:32
    Это не просто спад, а жесточайший кризис. Понятно было, что рано или поздно он наступит, нужны перемены и свежая кровь. Я надеюсь Перес не будет рубить с плеча и увольнять Зидана, но что-то после истории с Анчелотти с трудом в это верится.
    Project Pandora
    Project Pandora ответил Zidanе.5
    сегодня в 08:26
    Ты за него никогда и не болел. Сходи за ПСЖ потопи сезон, потом ещё кого-нибудь приметиш.
    angel_of_death
    angel_of_death
    сегодня в 08:25
    head shot....
    Ikarus74
    Ikarus74 ответил Санчо Панса
    сегодня в 08:23
    Санчо Панса:
    На самом деле Зизу сделал очень многое для королевского клуба! Полностью согласен с тобой во всем. Сложновато находить в себе мотивацию после таких прекрасных побед, будь то ЛЧ, Ла Лига и Суперкубок УЕФА....
    Мотивация у реала ( настоящего реала, того которого тащили под дулами автоматов ) всегда есть и это Барселона и никакие успехи в лиге чемпионов не перекроют то что реал за последние десять лет по количеству трофеев очень уступает барсе
    145532
    145532 ответил реал-король
    сегодня в 08:21
    Где Реал ? Реал и молодёжкой должен Леганес обыгрывать ,этот состав в раз 10 дороже стоит ,если не больше . и игроков в Реал не со двора играть берёт
    Ali barca
    Ali barca
    сегодня в 08:12
    Мляяя бывает такое да позор позор.Реалу не надо ни кого покупать после Чем мира все цены поднимутся тогда купит все Перес
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