«Реал» дома уступил «Леганесу» и вылетел из Кубка Испании

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Реал» на своём поле потерпел поражение от «Леганеса». Первая встреча завершилась победой «сливочных» (1:0), но за счёт двух голов на чужом поле в полуфинал турнира выходит «Леганес».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Леганес» – 1:2 (0:1)

Голы: Бензема 47 — Эрасо 32, Пирес 55

«Реал»: Касилья, Тео Эрнандес, Начо, Рамос, Хакими (Карвахаль 69), Льоренте (Модрич 69), Иско (Майораль 78), Ковачич, Асенсио, Лукас Васкес, Бензема.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Леганес»: Нерео, Тито, Рико, Сиовас (Мантовани 58), Бустинса, Брашанац, Пирес, Эль-Жар (Наранхо 81), Эрасо, Амрабат (Рауль Гарсия 70), Бове.

Главный тренер: Асьер Гаритано.

Предупреждения: Тито 27, Нерео 75, Рамос 80.

Судья: Хесус Хиль Мансано.

«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.