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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Мостовой: «Идея создания Лиги Наций пока не кажется мне правильной»

сегодня, 06:44

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает создание Лиги Наций ошибочным решением.

«Мне пока что не очень понятно, чем этот турнир поможет национальным командам. В современном футболе календарь и так перенасыщен – огромное количество игр, сумасшедшие нагрузки. В товарищеских матчах можно было приберечь игроков с микротравмами, дать отдохнуть лидерам, а теперь этой возможности не будет. А если вспомнить, сколько серьёзных повреждений получают футболисты во время игр за сборные… В общем, на данный момент идея создания Лиги Наций не кажется мне правильной».

Напомним, по результатам жеребьёвки российская сборная в Лиге Наций сыграет с командами Швеции и Турции.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 10:03
Содержание коммента Мостового пока не кажется мне правильной!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:16
Только время подтвердит или опровергнет слова Мостового.
Хотя, как мне кажется, иногда нужно поиграть в свое удовольствие.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:07
Зато болелам интереснее
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:00
Вас кто-то заставляет играть основой? Выходите на Евро через отбор, кто мешает. Оно то конечно можно товарняки с Индонезией и Лаосом скатать и проверить потенциальных кандидатов,да еще и премиальные попросить за победы, ну то такое.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:23
Уж лучше с Турцией и Швецией играть, чем с Андоррой и Сан-Морино.
cska plus
cska plus
сегодня в 07:55
Везде и всюду как затычка от бочки.
RUSTY8
RUSTY8 ответил Caniggia
сегодня в 07:34
Caniggia:
Всё лучше, чем в товарняках прохлаждаться.
товарняки созданы чтобы не прохлаждаться, а для тренеров чтобы экспериментировать новыми схемочками, игроками и т.д. А эта Лига наций не дает такой возможности, вынуждает их более ответственно подходить к играм
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:12
Ничего не значащий турнир..
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:55
Согласен. Дополнительная головная боль Гинеру, хоть клуб и получает бабло за игрока сборной. Будет тот самый случай, когда "хочется и колется"). Вижу уже, как главбух подходит к тренеру, если тот конечно сохранит свой пост после ЧМ, со словами:
-Стас! Давай сделаем так...).
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:50
Всё лучше, чем в товарняках прохлаждаться.
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