Мостовой: «Идея создания Лиги Наций пока не кажется мне правильной»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает создание Лиги Наций ошибочным решением.

«Мне пока что не очень понятно, чем этот турнир поможет национальным командам. В современном футболе календарь и так перенасыщен – огромное количество игр, сумасшедшие нагрузки. В товарищеских матчах можно было приберечь игроков с микротравмами, дать отдохнуть лидерам, а теперь этой возможности не будет. А если вспомнить, сколько серьёзных повреждений получают футболисты во время игр за сборные… В общем, на данный момент идея создания Лиги Наций не кажется мне правильной».

Напомним, по результатам жеребьёвки российская сборная в Лиге Наций сыграет с командами Швеции и Турции.