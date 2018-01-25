Суботич продолжит карьеру в «Сент-Этьене»

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич уже сегодня должен подписать контракт с «Сент-Этьеном».

Контракт 29-летнего серба с немецким клубом рассчитан еще на полгода, но «Боруссия» готова отпустить его бесплатно в благодарность за долгое выступление в команде (с 2008 года). В «Сент-Этьене» Суботич будет зарабатывать 300 тысяч евро в месяц, ему будет предложен контракт минимум на 1,5 года.

Накануне прошли успешные переговоры, а официально о сделке должны объявить сегодня.

Напомним, что в последнее время Суботич потерял место в составе «Боруссии» и уходил в аренду.