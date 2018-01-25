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Агент: «Кажется, „Спартак“ уже сделал предложение „Андерлехту“ по Ханни»

сегодня, 13:09

Футбольный агент Сантуш Верхулст сообщил, что «Спартак» якобы уже сделал предложение «Андерлехту» по полузащитнику Софьяну Ханни.

«Ханни — отличный игрок, мне он очень нравится. Так что неудивительно, что „Спартак“ интересуется им. Насколько мне известно, „Спартак“ уже сделал „Андерлехту“ предложение по поводу его покупки».

В нынешнем сезоне алжирец, продливший контракт с «Андерлехтом» минувшим летом, провел 30 матчей, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

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Все комментарии
agidel2012
agidel2012 ответил Байкал-38
сегодня в 22:08
Байкал-38:
«Ханни — отличный игрок, мне он очень нравится. Так что неудивительно, что „Спартак“ интересуется им. Насколько мне известно, „Спартак“ уде сделал „Андерлехту“ предложение по поводу его покупки». уде
Главное все понятно, а описки у каждого могут быть
agidel2012
agidel2012 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 22:04
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
КАКОЙ-ТО БЛЕДНЫЙ ЭТОТ АФРИКАНЕЦ ! МЫ В СПАРТАКЕ ЛЮБИМ ПОШОКОЛАДНЕЕ !!!
Это водители автобусов любят "пошоколаднее", а Спартаку и такой подойдет.
Tramaldo
Tramaldo ответил sammyboy
сегодня в 19:54
sammyboy:
„Спартак“ уде сделал „Андерлехту“ Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1033531.shtml
Спасибо, исправили.
sammyboy
sammyboy
сегодня в 17:39
„Спартак“ уде сделал „Андерлехту“
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1033531.shtml
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:20
Скоро узнаем это от "Спартака".
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:03
Козырный парняга, но его трудно выловить...)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:52
КАКОЙ-ТО БЛЕДНЫЙ ЭТОТ АФРИКАНЕЦ !
МЫ В СПАРТАКЕ ЛЮБИМ ПОШОКОЛАДНЕЕ !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:28
Пока не верится, но если бы пришёл было бы КЛАСС.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:22
«Ханни — отличный игрок, мне он очень нравится. Так что неудивительно, что „Спартак“ интересуется им. Насколько мне известно, „Спартак“ уде сделал „Андерлехту“ предложение по поводу его покупки».
уде
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:17
Когда кажется креститься нужно.
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