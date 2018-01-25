Агент: «Кажется, „Спартак“ уже сделал предложение „Андерлехту“ по Ханни»

Футбольный агент Сантуш Верхулст сообщил, что «Спартак» якобы уже сделал предложение «Андерлехту» по полузащитнику Софьяну Ханни.

«Ханни — отличный игрок, мне он очень нравится. Так что неудивительно, что „Спартак“ интересуется им. Насколько мне известно, „Спартак“ уже сделал „Андерлехту“ предложение по поводу его покупки».

В нынешнем сезоне алжирец, продливший контракт с «Андерлехтом» минувшим летом, провел 30 матчей, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.