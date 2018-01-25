Рахимов: «Максимович – неплохой игрок. Тем более забирают его из „Наполи“»

Экс-наставник «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал решение «Спартака» арендовать защитника «Наполи» Николу Максимовича.



«Максимович – неплохой игрок. Тем более забирают его не откуда-нибудь, а из „Наполи“. Если клуб имеет возможность заплатить 800 тысяч евро, то почему бы и нет?



Он не игрок основы? Я знаю. У „Наполи“ стабильная четверка защитников. Например, к Кулибали большой интерес проявляет „Барселона“, и там совсем другие цифры фигурируют. Так что 800 тысяч – не так дорого.



Хорошая ли замена Джикии? Адекватная. А заменить можно любого игрока. Если говорить о Максимовиче, то он вызывается в сборную, хоть немного по времени, но выступает в чемпионате Италии. Можно сколько угодно анализировать, но только игры покажут его текущий уровень. Но обидно, что игрок не сможет принять участие в Лиге Европы. И времени на адаптацию у него будет немного».