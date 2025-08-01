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Семак: «99% хейта исходит из того, что „Зенит“ является одним из лидеров»

вчера, 12:08

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему в составе питерского клуба играет мало молодых футболистов.

99% хейта исходит из того, что «Зенит» является одним из лидеров. Это не нравится. Если молодежь будет лучше, они будут играть. Конечно, мы должны соблюдать тот лимит, который есть. Спортивная составляющая является главной. Если Нино сильнее выглядит, значит он играет на этот позиции. То же касается и Эраковича, и Глушенкова. Если Андрей Мостовой сильнее, то он играет. Какие могут быть вопросы?

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Все комментарии
Palex
Palex
вчера в 22:41
Какие вопросы? К тебе Сергей Богданович, вопросов масса. Например, зачем тебе столько бразильцев, если команда играет, только во внутреннем чемпионате, почему держишь на скамейке парня, который забивает в каждом матче, почему постоянно в основе, выходит мертвый Касьеро, почему деградировал Нино, почему не можешь угадать со стратовым составом и делаешь бестолковые замены, почему не на своих позициях играют, Мантуан, Педро и Глушенков? и т д. и т п
100лет
100лет
вчера в 22:36
    lotsman
    lotsman ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 21:31
    Не год, а уже третий год как я постоянно дома. Я родился в Ленинграде, учился в школе, потом в мореходке, потом, получив диплом, бродяжил по шарику. Потом решил что хватит, пора осесть.)
    Sergo81
    Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 21:17
    Вы как-то писали, что всего год в Питере. Когда успели стать поклонником Зенита ?
    Храневец
    Храневец
    вчера в 21:15
    Является лидером МИРОВОГО ФУТБОЛА надо бы добавить !!!!
    Sergo81
    Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 21:11
    Отступные, это цена за которую другой клуб может выкупить футболиста и футболист сам может себя выкупить. Так точнее будет. Про рынок вы писали, я вам ответил, думал, что так вам понятнее будет.
    lotsman
    lotsman ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 21:06
    )) Трансфермаркет, это не рынок. Это футбольный портал со слухами и статистикой рыночных цен. На трансфермаркете ничто не продаётся и ничто не покупается. Отступные, это ЦЕНА, за которую игрок может ВЫКУПИТЬ свой контракт, а клуб может ПРОДАТЬ ему его контракт. Эта цена постоянная и устанавливается клубом в согласовании с игроком. Простая истина - если есть цена чего то, то это что то можно купить или продать.
    Sergo81
    Sergo81 ответ 8ea5d57t8bgm (раскрыть)
    вчера в 20:38
      Sergo81
      Sergo81 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 20:07
      Кто?)
      sv_1969
      sv_1969 ответ Мясо69 (раскрыть)
      вчера в 19:17
      Я про что такое давно пишу! На хрен эти гастеры нужны когда нет ЕК! Но как откаты пилить вот в чем бЯда!
      Мясо69
      Мясо69
      вчера в 19:14
      Вот интересно. А почему бы в нынешних реалиях, где нет еврокубков, не сделать такие правила, например, при которых клубы могли бы играть только собственными воспитанниками? Ну или например "7+4", где 7 - свои воспитанники, а 4 - любые русские футболисты. А что, как вам идея? Я бы посмотрел на такой чемпионат! И фанайди аут, или договориться с фанатами.
      ssspartak
      ssspartak ответ Sergo81 (раскрыть)
      вчера в 19:11
      Да, конец 90 - начало 2000х. Ну тогда про такое можно было говорить вслух, сейчас нет. Я аналогию с генералами привел, они же не говорили что воровали у минобр.
      ABir
      ABir
      вчера в 18:57
      Чем товар лучше, тем он дороже. Играют лучшие, они же самые дорогие, это не россияне, как правило.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 18:54
      ANATOLY KANDAUROV
      Я буду болеть за Зенит и отстаивать все интересы связанные с Зенитом, в каком бы он состоянии не был. Я никогда не отстаивал помыслы руководства Зенита, так как они со мной не делились и не делятся своими помыслами. Семака я тоже никогда не обсуждал, как многие, поскольку никогда не обсуждаю человека с которым лично не знаком. О наличии большого количества легионеров я всегда был против. И вы должны это знать, так сами ставили мне лайки за осуждение таких лимитов.
      Кстати, лоцман, на латинице, пишется как lotsman. Русская ц, в заполнении таможенных деклараций, обозночается как ts. Иное прописание - грубейшая ошибка и чревата плохими последствиями. Таможня - серьёзная организация.
      А лоцман, с русского на английский, переводится как pilot.
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 18:20
      Как всегда у моряка одни базарные байки))) Смешно ей Богу!
      альсато
      альсато
      вчера в 18:05
      Тут к Сергею Богдановичу не придерешься!.. Кто лучший-тот и играет..все верно,кроме одного!...играет не тот кто лучший, а тот кто полезней!...Вот когда Семак это поймет, тогда и будет результат!
      Futurista
      Futurista ответ Sergo81 (раскрыть)
      вчера в 17:46
      В Европе таких есть )...
      Sergo81
      Sergo81 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 17:32
      В Европе таких нет, а к верблюдам он сам не поедет. Да и за миллиард они его не позовут.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 17:12
        Тёма Ветров
        Тёма Ветров
        вчера в 16:19
          Тёма Ветров
          Тёма Ветров
          вчера в 16:16, ред.
            lotsman
            lotsman ответ Robert Adeykin (раскрыть)
            вчера в 16:13
            ))Это о какой? О Краснодаре, Зените, Спартаке......................?
            Futurista
            Futurista ответ Sergo81 (раскрыть)
            вчера в 16:06
            Тому для кого миллиард - миллион)...
            adekvat
            adekvat
            вчера в 15:49
            99,9 процентов хейта исходит из того что типа тренер не может со звездами игру построить, не то что с молодежью.
            rt64dqfy4m4u
            rt64dqfy4m4u ответ Sergo81 (раскрыть)
            вчера в 15:48
            Кстати если бы шейхи услышали от Ямаля согласие, то ещё бы вчера отвалили бы лярд, а то и больше за него и такое шоу замутили бы.
            8ea5d57t8bgm
            8ea5d57t8bgm ответ Sergo81 (раскрыть)
            вчера в 15:42
            В своё время 222 ляма за футболиста был космос, но космос оказался реальностью.
            Вы как понять не можете, что отступные это ценник, за который клуб готов расстаться с игроком.
            Транс или не транс маркет или как его, какое отношение имеет к стоимости игроков?
            Реальная стоимость игрока это за сколько его готовы продать и за сколько его могут купить?
            Вы были хоть раз на рынке?
            Не в магазине где цена фиксированная, а на настоящем рынке где можно торговаться. Там вам расскажут про цены.
            lotsman
            lotsman
            вчера в 15:41
            А я где то сказал, что сумму выкупа прописывает покупатель?!! "......И эту цену прописывает не тот кто хочет купить....." - вот мои слова. Агент футболиста заключает контракт с руководством команды и в контракте, по согласию руководства команды (потенциального продавца), указывается сумма, за которую игрок, либо тот к кому этот игрок захочет уйти, контракт расторгается. Это и есть цена. И какая разница для покупателя кто эту цену назначает, агент или клуб. Главное - если есть цена, значит товар продаётся. И никто его силком не уведёт, без его согласия. А все эти ".....пришли и увели......." - базарные байки.
            Robert Adeykin
            Robert Adeykin
            вчера в 15:31
            Чтооооо команда лидер звучит смешно что без иностранного легиона команда полное ДНИЩЕЕЕЕЕЕ....
            Sergo81
            Sergo81 ответ df69mj2yf29n (раскрыть)
            вчера в 15:30
            Нет. Например у Ямаля отступные миллиард. А цена на трансфермаркете 400 млн. Кому он нужен за миллиард ?
            czpf6r45vwtg
            czpf6r45vwtg ответ ssspartak (раскрыть)
            вчера в 15:29
            Обелить Спартак за прошлые прегрешения не получилось...
            Гость
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