Семак: «99% хейта исходит из того, что „Зенит“ является одним из лидеров»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос, почему в составе питерского клуба играет мало молодых футболистов.

99% хейта исходит из того, что «Зенит» является одним из лидеров. Это не нравится. Если молодежь будет лучше, они будут играть. Конечно, мы должны соблюдать тот лимит, который есть. Спортивная составляющая является главной. Если Нино сильнее выглядит, значит он играет на этот позиции. То же касается и Эраковича, и Глушенкова. Если Андрей Мостовой сильнее, то он играет. Какие могут быть вопросы?