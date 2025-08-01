«Ньюкасл» отклонил предложение «Ливерпуля» в 120 млн фунтов за Исака

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вчера, 14:51

«Ливерпуль» продолжает попытки подписать нападающего «Ньюкасла» .

По данным источника, «красные» сделали официальное предложение по трансферу шведа в размере 120 млн фунтов стерлингов, однако получили отказ.

«Ньюкасл» оценивает своего футболиста в 150 млн фунтов стерлингов.