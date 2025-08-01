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«Ньюкасл» отклонил предложение «Ливерпуля» в 120 млн фунтов за Исака

вчера, 14:51

«Ливерпуль» продолжает попытки подписать нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

По данным источника, «красные» сделали официальное предложение по трансферу шведа в размере 120 млн фунтов стерлингов, однако получили отказ.

«Ньюкасл» оценивает своего футболиста в 150 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
tc94tf4h98ff
tc94tf4h98ff
вчера в 16:53
Да пусть там и остаётся, на радость болельщикам сорок
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:41
"А дни летят, летят года....". Эти слова из песни Татьяны Булановой подходят для ситуации с предполагаемым трансфером Исака.. Опять пауза. Как ни странно, нет истерики ни со стороны игрока, ни со стороны клубов. А может и не было никаких попыток торговать футболистом? Может хозяева так развлекаются? А что же Исак? Дождёмся окончания истории сезона...
ngpq93mass3n
ngpq93mass3n
вчера в 15:27
надо защиту укрепить бы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:25
значит. Исак остается в Ньюкасле.
тем более нет нападающих на замену у сорок.
AKH
AKH
вчера в 15:12
Чего Ливер вцепился в этого шведа? :) 150 лямов фунтов это просто бред сивой кобылы.. Это цена праймового Мбаппе.. За такое бабло можно купить 4 условных Дуэ к примеру :)
lk_483777
lk_483777
вчера в 15:07, ред.
Что вообще происходит в Ньюкасле? Исак не поехал в турне, саботирует тренировки, занимается индивид. подготовкой со своим бывшим клубом...
При этом он открыто заявляет, что хочет уйти из команды и присоединиться к Ливерпулю, с которым уже согласовал контракт, а боссы Ньюкасла отклоняют повторное предложение. Мнение и желание игрока у них там вообще не учитывается? Или они думают, что своими действиями делают только лучше? 120 млн.£ самая справедливая цена. У клуба куча нефтедолларов, а жмутся из-за какой-то 30-ки.
Странная политика. Интересно, что будет дальше.
r6djj7t3w4jb
r6djj7t3w4jb
вчера в 14:56
А больше Ливерпуля никто и не предложит...
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