«Ньюкасл» отклонил предложение «Ливерпуля» в 120 млн фунтов за Исака

«Ливерпуль» продолжает попытки подписать нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.
По данным источника, «красные» сделали официальное предложение по трансферу шведа в размере 120 млн фунтов стерлингов, однако получили отказ.
«Ньюкасл» оценивает своего футболиста в 150 млн фунтов стерлингов.
При этом он открыто заявляет, что хочет уйти из команды и присоединиться к Ливерпулю, с которым уже согласовал контракт, а боссы Ньюкасла отклоняют повторное предложение. Мнение и желание игрока у них там вообще не учитывается? Или они думают, что своими действиями делают только лучше? 120 млн.£ самая справедливая цена. У клуба куча нефтедолларов, а жмутся из-за какой-то 30-ки.
Странная политика. Интересно, что будет дальше.
При этом он открыто заявляет, что хочет уйти из команды и присоединиться к Ливерпулю, с которым уже согласовал контракт, а боссы Ньюкасла отклоняют повторное предложение. Мнение и желание игрока у них там вообще не учитывается? Или они думают, что своими действиями делают только лучше? 120 млн.£ самая справедливая цена. У клуба куча нефтедолларов, а жмутся из-за какой-то 30-ки.
Странная политика. Интересно, что будет дальше.