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Гарначо хочет перейти в «Челси» и ждёт предложение от лондонского клуба

вчера, 14:26

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо хочет перейти в «Челси».

По данным источника, аргентинец хотел присоединиться к «синим» ещё в январе. Его мнение не поменялось до сих пор, поэтому он ждёт предложение от лондонского клуба. Несмотря на интересы команд из других чемпионатов, Гарначо хочет перейти только в «Челси».

Отмечается, что «синие» рассмотрят вариант с трансфером Гарначо в августе.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 15:50
Надеюсь, что трансфер случится как можно быстрее.

Даже если Сашка не заиграет в Челси - Аристократы через год просто поступить по старой схеме: перепродать в Арсенал на 5 миллионов дороже)
f2uahhne7me8
f2uahhne7me8
вчера в 14:57
Из клуба аутсайдера в Лигу Чемпионов...
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