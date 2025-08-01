Гарначо хочет перейти в «Челси» и ждёт предложение от лондонского клуба

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вчера, 14:26

Нападающий «Манчестер Юнайтед» хочет перейти в «Челси».

По данным источника, аргентинец хотел присоединиться к «синим» ещё в январе. Его мнение не поменялось до сих пор, поэтому он ждёт предложение от лондонского клуба. Несмотря на интересы команд из других чемпионатов, Гарначо хочет перейти только в «Челси».

Отмечается, что «синие» рассмотрят вариант с трансфером Гарначо в августе.