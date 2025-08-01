«Краснодар» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Динамо» Москва, который состоится 2 августа 2025 года.
«Краснодар»
«Быки» не лучшим образом начали нынешний сезон и проиграли несколько матчей подряд. В очередной домашней встрече с «Динамо» Москва, хозяева надеются одержать очередную победу и исправить положение. Поединки между этими клубами в Краснодаре обычно проходили в конце сезона, но коллектив надеется, что сможет одолеть столичного соперника и на старте чемпионата, в третьем туре.
29 июля «Краснодар» проиграл на своем поле «Крылья Советов» (1:2) в кубке России, а 26 числа команда проиграла «Локомотиву» в РПЛ (1:2).
«Динамо» Москва
Кроме осечки в первом туре, московское «Динамо» выиграло свои поединки и очень хочет воспользоваться не лучшим положением «Краснодара» и взять реванш за былые обиды. Тем не менее, выездной матч против чемпиона России определенно будет сложным, но гости в этот раз точно рассчитывают на набранные баллы по итогам третьего тура.
29 июля «Динамо» Москва обыграло «Сочи» (3:2) в кубке России, а 26 числа минимально одолело «Ростов» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 2
- Ничья – 3.6
- Победит «Динамо» Москва – 3.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.67
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- «Краснодар» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
- «Динамо» Москва выиграло лишь три выездных поединков из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. У московского клуба будет хорошая возможность добиться победы на выезде над чемпионом России и они с большой вероятностью смогут ей воспользоваться.