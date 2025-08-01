«Краснодар» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 15:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Динамо» Москва, который состоится 2 августа 2025 года.

«Краснодар»

«Быки» не лучшим образом начали нынешний сезон и проиграли несколько матчей подряд. В очередной домашней встрече с «Динамо» Москва, хозяева надеются одержать очередную победу и исправить положение. Поединки между этими клубами в Краснодаре обычно проходили в конце сезона, но коллектив надеется, что сможет одолеть столичного соперника и на старте чемпионата, в третьем туре.

29 июля «Краснодар» проиграл на своем поле «Крылья Советов» (1:2) в кубке России, а 26 числа команда проиграла «Локомотиву» в РПЛ (1:2).

«Динамо» Москва

Кроме осечки в первом туре, московское «Динамо» выиграло свои поединки и очень хочет воспользоваться не лучшим положением «Краснодара» и взять реванш за былые обиды. Тем не менее, выездной матч против чемпиона России определенно будет сложным, но гости в этот раз точно рассчитывают на набранные баллы по итогам третьего тура.

29 июля «Динамо» Москва обыграло «Сочи» (3:2) в кубке России, а 26 числа минимально одолело «Ростов» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 2

Ничья – 3.6

Победит «Динамо» Москва – 3.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.67

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Краснодар» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

«Динамо» Москва выиграло лишь три выездных поединков из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. У московского клуба будет хорошая возможность добиться победы на выезде над чемпионом России и они с большой вероятностью смогут ей воспользоваться.