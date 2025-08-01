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«Краснодар» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

01 августа 2025, 15:52
«Краснодар» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Динамо» Москва, который состоится 2 августа 2025 года.

«Краснодар»

«Быки» не лучшим образом начали нынешний сезон и проиграли несколько матчей подряд. В очередной домашней встрече с «Динамо» Москва, хозяева надеются одержать очередную победу и исправить положение. Поединки между этими клубами в Краснодаре обычно проходили в конце сезона, но коллектив надеется, что сможет одолеть столичного соперника и на старте чемпионата, в третьем туре.

29 июля «Краснодар» проиграл на своем поле «Крылья Советов» (1:2) в кубке России, а 26 числа команда проиграла «Локомотиву» в РПЛ (1:2).

«Динамо» Москва

Кроме осечки в первом туре, московское «Динамо» выиграло свои поединки и очень хочет воспользоваться не лучшим положением «Краснодара» и взять реванш за былые обиды. Тем не менее, выездной матч против чемпиона России определенно будет сложным, но гости в этот раз точно рассчитывают на набранные баллы по итогам третьего тура.

29 июля «Динамо» Москва обыграло «Сочи» (3:2) в кубке России, а 26 числа минимально одолело «Ростов» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Краснодар» – 2
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Динамо» Москва – 3.7
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.67
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

  • «Краснодар» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
  • «Динамо» Москва выиграло лишь три выездных поединков из десяти последних
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. У московского клуба будет хорошая возможность добиться победы на выезде над чемпионом России и они с большой вероятностью смогут ей воспользоваться.

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