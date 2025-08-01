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Антон Миранчук: «В Швейцарии я ни разу не сталкивался с русофобией»

вчера, 14:16

Полузащитник Антон Миранчук ответил на вопрос, сталкивался ли он в Швейцарии с русофобией.

Ни разу. Во-первых, мне в принципе вдвое реже пишут в директе и говорят что-то на улицах, чем в Москве. А, во-вторых, вот выхожу со стадиона после матча, там всегда стоят траки с едой и пивом. И атмосфера очень дружеская, даже если «Сьон» проиграл. Меня, как и других футболистов, всегда приветствуют, обращаются — если не лестно, то мирно. Кого бы я в принципе ни встретил в Швейцарии — только улыбаются, отношение ко мне замечательное.

А в быту не нравится только одно: начинаешь говорить по-английски: на улице, в магазине — и на тебя смотрят как-то не так, искоса, будто это у них табу.

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