«Ливерпуль» продал 42 000 футболок Вирца за час

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вчера, 12:47

Сегодня, 1 августа, «Ливерпуль» официально представил новые комплекты формы на сезон-2025/26, а также объявил игровой номер новичка команды , который будет играть под 7-м номером.

Как сообщается, за первый час после этого «красные» продали 42 000 футболок немецкого футболиста.