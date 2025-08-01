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«Ливерпуль» продал 42 000 футболок Вирца за час

вчера, 12:47

Сегодня, 1 августа, «Ливерпуль» официально представил новые комплекты формы на сезон-2025/26, а также объявил игровой номер новичка команды Флориана Вирца, который будет играть под 7-м номером.

Как сообщается, за первый час после этого «красные» продали 42 000 футболок немецкого футболиста.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:44
Хорошо что остановились....
Ещё бы час и догнали продажу футболок Угальде и Маркиньоса....
(по инфе от комдира Соловьёва)
c88w2dutdqfe
c88w2dutdqfe
вчера в 14:59
Люди там совсем больные на голову, раз хватают барахло в начале продажи...
lk_483777
lk_483777 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:58
Вы контракт читали? Естественно, прибыль распределяется между всеми участниками.
10% слишком мало для такой рекламной машины, как Ливерпуль.
Может я и ошибаюсь...
lk_483777
lk_483777
вчера в 14:55
Узнал на сайте стоимость футболок и пришел в некое недоумение, т.к. их цена от 89-114 £. (детские и прочее не в счет). Это примерно 12 тыс. ₽
Если продали 42 тыс. шт. * +-100 = 4,2 млн £ за 1 час! Неплохо.
А это только за одного игрока. Есть еще не менее популярные МО, ВВД, Собослаи и т.д. + новенькие.
Предположу, что какой-нибудь трансфер в 40-45 млн £ смогут отбить только с продаж футболок.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:50
там клубу мене 10 процентов с ее продажи)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:41
вопрос как выдержит молодой Флориан такое психологическое давление, оправдает надежды болел красных? слишком много ожиданий от его прихода в команду...
shlomo
shlomo
вчера в 13:31
Хорошо заработали... а еще наверное кроме клуба еще кто то продавал...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:12
Вирц не очень долго думал над тем, какой номер будет на спине. Он выбрал семёрку и дал старт производителю спортивной одежды. За час продажи достигли 42 тысяч штук. А ведь процесс продолжается. Интересно, какие будут результаты за сутки. А как обстоят дела с продажей именных футболок в России? Думаю, мы похуже выглядим. Хорошо узнать, кто в России лидер по футболкам?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:09
сколько там футболка стоит?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:58
Чтобы окупить трансфер Вирца надо продать 25 млн футболок
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:50
Была крутая распродажа !!!
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