«Ливерпуль» продал 42 000 футболок Вирца за час

Сегодня, 1 августа, «Ливерпуль» официально представил новые комплекты формы на сезон-2025/26, а также объявил игровой номер новичка команды Флориана Вирца, который будет играть под 7-м номером.
Как сообщается, за первый час после этого «красные» продали 42 000 футболок немецкого футболиста.
Ещё бы час и догнали продажу футболок Угальде и Маркиньоса....
(по инфе от комдира Соловьёва)
Ещё бы час и догнали продажу футболок Угальде и Маркиньоса....
(по инфе от комдира Соловьёва)
10% слишком мало для такой рекламной машины, как Ливерпуль.
Может я и ошибаюсь...
10% слишком мало для такой рекламной машины, как Ливерпуль.
Может я и ошибаюсь...
Если продали 42 тыс. шт. * +-100 = 4,2 млн £ за 1 час! Неплохо.
А это только за одного игрока. Есть еще не менее популярные МО, ВВД, Собослаи и т.д. + новенькие.
Предположу, что какой-нибудь трансфер в 40-45 млн £ смогут отбить только с продаж футболок.
Если продали 42 тыс. шт. * +-100 = 4,2 млн £ за 1 час! Неплохо.
А это только за одного игрока. Есть еще не менее популярные МО, ВВД, Собослаи и т.д. + новенькие.
Предположу, что какой-нибудь трансфер в 40-45 млн £ смогут отбить только с продаж футболок.