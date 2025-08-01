«Вильярреал» объявил о трансфере Моуриньо, которым интересовался «Спартак»

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вчера, 15:10

Пресс-служба «Вильярреала» объявила о переходе защитника «Атлетико» .

Сумма трансфера составила 10 млн евро. Контракт с уругвайцем подписан до лета 2030 года.

Стоит отметить, что этим летом интерес к Моуриньо проявлял «Спартак».