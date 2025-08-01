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«Вильярреал» объявил о трансфере Моуриньо, которым интересовался «Спартак»

вчера, 15:10

Пресс-служба «Вильярреала» объявила о переходе защитника «Атлетико» Альваро Моуриньо.

Сумма трансфера составила 10 млн евро. Контракт с уругвайцем подписан до лета 2030 года.

Стоит отметить, что этим летом интерес к Моуриньо проявлял «Спартак».

«Вильярреал» объявил о трансфере Моуриньо, которым интересовался «Спартак»

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ t7mxvjsg6zns (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
Деян...через 20 лет ты вспомнишь мою фамилию.....
John 5mith
John 5mith
вчера в 20:00
Моуриньо, которым интересовался «Спартак» - звучит как диагноз
Причем неважно про какого именно Моуриньо речь
t7mxvjsg6zns
t7mxvjsg6zns
вчера в 17:29
После заголовка Станкович не по детский напрягся...
А говорили ему не верь заголовкам на соккере, читай текст статьи... это разные вещи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:56
Лишь бы заиграл у подводников .
Гость
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