«Вильярреал» объявил о трансфере Моуриньо, которым интересовался «Спартак»

Пресс-служба «Вильярреала» объявила о переходе защитника «Атлетико» Альваро Моуриньо.
Сумма трансфера составила 10 млн евро. Контракт с уругвайцем подписан до лета 2030 года.
Стоит отметить, что этим летом интерес к Моуриньо проявлял «Спартак».
Пресс-служба «Вильярреала» объявила о переходе защитника «Атлетико» Альваро Моуриньо.
Сумма трансфера составила 10 млн евро. Контракт с уругвайцем подписан до лета 2030 года.
Стоит отметить, что этим летом интерес к Моуриньо проявлял «Спартак».
Причем неважно про какого именно Моуриньо речь
Причем неважно про какого именно Моуриньо речь
А говорили ему не верь заголовкам на соккере, читай текст статьи... это разные вещи.
А говорили ему не верь заголовкам на соккере, читай текст статьи... это разные вещи.