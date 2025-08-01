Семак отреагировал на слухи о возможной продаже Кассьерры

Главный тренер «Зенита» прокомментировал слухи о том, что питерский клуб может продать форварда из-за его высокой зарплаты.

По Матео Кассьерре — это вообще несусветная глупость. Думаю, даже внимание не нужно обращать, когда пишут, что готовы отпустить, чтобы «Зенит» доплачивал зарплату и платил игроку, и он готов уйти. Ну это же чушь! Как можно такое рассматривать? Это основной игрок нашей команды, который играет и забивает, а мы пытаемся его трудоустроить, да еще и платить зарплату… Это же, мне кажется, какой-то верх. Даже не профессионально задавать вопрос на этот счет, потому что это чушь полнейшая.