Семак отреагировал на слухи о возможной продаже Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что питерский клуб может продать форварда Матео Кассьерру из-за его высокой зарплаты.
По Матео Кассьерре — это вообще несусветная глупость. Думаю, даже внимание не нужно обращать, когда пишут, что готовы отпустить, чтобы «Зенит» доплачивал зарплату и платил игроку, и он готов уйти. Ну это же чушь! Как можно такое рассматривать? Это основной игрок нашей команды, который играет и забивает, а мы пытаемся его трудоустроить, да еще и платить зарплату… Это же, мне кажется, какой-то верх. Даже не профессионально задавать вопрос на этот счет, потому что это чушь полнейшая.
"— Вы сами не знаете, какие претензии в общих чертах предъявляют к Семаку болельщики?
— Не знаю." -
Прямо, как Штирлиц на допросе у Мюллера...
"— Вы сами не знаете, какие претензии в общих чертах предъявляют к Семаку болельщики?
— Не знаю." -
Прямо, как Штирлиц на допросе у Мюллера...
Всё же публичный человек...
Ну в целом хорошо отынтервьюировался......
Знает Кассьерру - уже не плохо...
Всё же публичный человек...
Ну в целом хорошо отынтервьюировался......
Знает Кассьерру - уже не плохо...