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Семак отреагировал на слухи о возможной продаже Кассьерры

вчера, 13:47

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что питерский клуб может продать форварда Матео Кассьерру из-за его высокой зарплаты.

По Матео Кассьерре — это вообще несусветная глупость. Думаю, даже внимание не нужно обращать, когда пишут, что готовы отпустить, чтобы «Зенит» доплачивал зарплату и платил игроку, и он готов уйти. Ну это же чушь! Как можно такое рассматривать? Это основной игрок нашей команды, который играет и забивает, а мы пытаемся его трудоустроить, да еще и платить зарплату… Это же, мне кажется, какой-то верх. Даже не профессионально задавать вопрос на этот счет, потому что это чушь полнейшая.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 14:46
Прочитал интервью.
"— Вы сами не знаете, какие претензии в общих чертах предъявляют к Семаку болельщики?
— Не знаю." -
Прямо, как Штирлиц на допросе у Мюллера...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:12
Сергей Богданович сегодня не в ударе. Обычно он с чувством, с толком, с расстановкой улыбаясь произносит любой текст, который ему дают. Может и сам проявить авторские способности. Семак нынче даже разочаровал. Несусветная глупость, полнейшая чушь - не ожидал от него таких слов. Видно достали тренера вопросы о Кассьерре. Нужно больше отдыхать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:59
Руководству не мешало бы хоть изредка ставить тренера в известность ....
Всё же публичный человек...
Ну в целом хорошо отынтервьюировался......
Знает Кассьерру - уже не плохо...
Гость
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