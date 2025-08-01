История «Вулверхэмптон Уондерерс» сезон 1888/89

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01 августа 2025, 16:00

Всем привет!

Я решил разнообразить контент своего блога и начать писать об еще одном великом английском клубе — «Вулверхэмптон Уондерерс». Истории этой команды хватит на целую книгу! Я не буду углубляться в детали основания клуба и его первые шаги — эту информацию легко найти, если кому-то интересно. Вместо этого я хочу начать свой рассказ с сезона 1888/89, первого в истории Футбольной лиги. Посмотрим, что из этого получится: возможно, каждому сезону будет посвящена отдельная статья, или я буду объединять несколько в одной. В любом случае, впереди много интересного!

Осенний старт

Сезон для «Вулвз» начался 8 сентября 1888 года с домашнего матча против «Астон Виллы» на стадионе «Дадли Роуд». Эта игра навсегда вошла в историю: на 30-й минуте защитник «Виллы» Гершом Кокс срезал мяч в свои ворота, забив самый первый гол в истории Футбольной лиги. Матч, за которым наблюдали 3000 зрителей, в итоге завершился вничью 1:1.Уже во втором туре «волки» столкнулись с мощью «Престона» — будущих «Непобедимых» (The Invincibles), которые выиграют лигу без единого поражения. На глазах у 5000 своих болельщиков «Вулвз» были разгромлены со счетом 0:4. В этом матче за команду дебютировали будущие ключевые игроки Джек Бентон и Дэвид Уайкс. Однако команда не сломалась. В октябре «Вулвз» выдали голевой триллер с «Аккрингтоном». Команды забили восемь мячей на двоих, устроив невероятное зрелище, которое закончилось со счетом 4:4. В этой игре в лиге дебютировал Гарри Вуд, сразу отметившийся голом и ставший в итоге лучшим бомбардиром команды. В том же месяце была еще одна результативная ничья 2:2 в гостях у «Блэкберна», а в ноябре, при рекордно низкой аудитории в 2000 человек, была одержана волевая победа 3:2 над «Болтоном».

Зимний отрезок сезона

Зимний отрезок сезона был отмечен постоянной борьбой с кадровыми проблемами из-за вызовов игроков в различные сборные. 19 января в проигранном матче с «Ноттс Каунти» (0:3) команда осталась без Джека Броди и Артура Лоудера, которые представляли сборную Севера. Зато эта игра стала дебютной для вратаря Билли Роуза.В феврале «Вулвз» показали невероятный характер: Сначала в гостях у «Эвертона» на «Энфилде», играя без Броди (выступал за сборную Стаффордшира), команда вырвала победу 2:1, забив на 85-й и 87-й минутах.Затем в Кубке Англии был разгромлен «Уолсолл Таун Свифтс» 6:1, где Томми Найт оформил хет-трик. Кульминацией стал домашний матч-реванш с «Ноттс Каунти». Обе команды играли без лидеров: у «Вулвз» отсутствовали Флетчер, Лоудер и Броди, а у гостей в нападении играл их вратарь Джон Холланд. «Ноттс Каунти» сравнял счет на 88-й минуте, но на 90-й Томми Найт принес «волкам» победу!.Однако всего через неделю после триумфа в Кубке над «Уэнсдей» (3:0) случилась катастрофа. На товарищеский матч с «Бернли» «Вулвз» приехали вдесятером, по дороге заболел еще один игрок, а до перерыва команда осталась вдевятером из-за травмы. Итог — разгром 1:7. На следующий день пришла еще одна печальная новость: скончался отец нападающего Джека Броди.

Весенняя развязка

Несмотря на все трудности, «Вулвз» дошли до полуфинала Кубка Англии, где в тяжелейшей борьбе одолели «Блэкберн Роверс» (1:1 и 3:1 в переигровке). В финале их ждал все тот же непобедимый «Престон», который и здесь оказался сильнее — 3:0.Но на этом кубковые финалы не закончились. 6 апреля команда встретилась с «Астон Виллой» в финале благотворительного Кубка лорд-мэра Бирмингема. В первом тайме «Вулвз» остались вдесятером после травмы Хантера (замены тогда не разрешались) и в итоге проиграли 0:3.Через неделю состоялся матч Кубка Бирмингема против «Лонг Итон Рейнджерс». Команда играла без Гарри Аллена и Джека Броди, вызванных в сборную Англии, и уступила со счетом 1:3.Заняв итоговое 3-е место в лиге и дойдя до трех финалов, «Вулвз» пережили сезон , наполненный уникальными событиями и невероятными трудностями. Почти каждая игра тогда была отдельной драмой, что сегодня кажется почти невозможным.