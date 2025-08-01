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Луис Энрике рискует пропустить матч 3-го тура РПЛ против ЦСКА

вчера, 16:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 18:00 Не начался

Нападающий «Зенита» Луис Энрике не тренируется в общей группе сегодня, 1 августа, на разминке клуба в Удельном парке.

Ранее бразилец пропустил игру 2-го тура РПЛ против «Рубина» и матч Кубка России против «Ахмата». Завтра, 2 августа, «Зенит» сыграет с ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:08
Говоря о третьем матче подряд, я не двусмысленно дал понять, что говорю- от двух, уже прошедших играх ЦСКА...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:01
А я ставил вопрос?!!
Вы написали - и в ТРЕТЬЕМ матче ПОДРЯД сотворить подобные шедевры.
Я с иронизировал - особенно такие шедевры как в первом матче.
Всё.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
Сам не знаю что нашло....))
Аббосбек оказывается уехал...Николич говорят вообще в Греции...

В прошлом годе....0:0 и 1:0...в РПЛ в пользу Зенита....

Не думаю что с приходом швейцаро-итальянца ЦСКА стал сильней...плывёт слегка на багаже серба...ибо за столь короткий срок деятельности он наверно и с игроками не со всеми знаком....
А Зенит нехило усилился....тренер многим даст шанс...согласно прейскуранту конечно...))...думаю Семак даже выпустит кракена....Соболева....

Юбилей на носу....
Александру Ивановичу Медведеву 14 августа 70 лет....(отсюда и цифра Аль-Насра за Энрике)))
Событие громкое и матч с ЦСКА часть программы....

Сам буду занят...даже посмотреть скорей всего неудастся (но на Спартак билеты жене и дочке купил...благо в середине августа будут в белокаменной).....
Победы Зениту !!!!!!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:40
Только сегодня???
Приветствую, Альтаир!!!
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:39
А может ставить вопрос надо правильно?
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:19
Я Вас знаю на этих страницах не первый год, как уравновешенного, человека с чувством юмора, который не говорит ГОП, пока не перепрыгнет))))...а вот сегодня..Вы меня товарисЧ ..удивили))))
lotsman
lotsman ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:13
Читать надо внимательней.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:12, ред.
А что, первый гол ЦСКА не был шедевром?
Ах, да, это ведь только договорные голы Кассьерры по пять штук в матче можно считать шедеврами.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:01
"...........и в третьем матче подряд сотворить футбольные ШЕДЕВРЫ..."
Особенно такие, как в первом.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:57
Зенит победит....
Крупно...
Шуня771
Шуня771
вчера в 17:47
Думаю, что это задумка Сергея Богдановича!
Так сказать. тренерская изюминка, при подготовке к непростому сопернику!
shlomo
shlomo
вчера в 17:45
Есть кому играть... так что пусть отдыает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:57
Так там их уроженцев Амазонии пруд пруди. Никто и не заметит замены.
Capral
Capral
вчера в 16:50, ред.
И с этим чёртом и без него- ЦСКА должен побеждать!!! Удачи армейцам!!!
Желаю армейцам, и в третьем матче подряд сотворить футбольные ШЕДЕВРЫ, и чем больше, тем лучше!!!!!!!
Гость
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