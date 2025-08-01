Луис Энрике рискует пропустить матч 3-го тура РПЛ против ЦСКА

Нападающий «Зенита» Луис Энрике не тренируется в общей группе сегодня, 1 августа, на разминке клуба в Удельном парке.
Ранее бразилец пропустил игру 2-го тура РПЛ против «Рубина» и матч Кубка России против «Ахмата». Завтра, 2 августа, «Зенит» сыграет с ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ.
Вы написали - и в ТРЕТЬЕМ матче ПОДРЯД сотворить подобные шедевры.
Я с иронизировал - особенно такие шедевры как в первом матче.
Всё.
Вы написали - и в ТРЕТЬЕМ матче ПОДРЯД сотворить подобные шедевры.
Я с иронизировал - особенно такие шедевры как в первом матче.
Всё.
Аббосбек оказывается уехал...Николич говорят вообще в Греции...
В прошлом годе....0:0 и 1:0...в РПЛ в пользу Зенита....
Не думаю что с приходом швейцаро-итальянца ЦСКА стал сильней...плывёт слегка на багаже серба...ибо за столь короткий срок деятельности он наверно и с игроками не со всеми знаком....
А Зенит нехило усилился....тренер многим даст шанс...согласно прейскуранту конечно...))...думаю Семак даже выпустит кракена....Соболева....
Юбилей на носу....
Александру Ивановичу Медведеву 14 августа 70 лет....(отсюда и цифра Аль-Насра за Энрике)))
Событие громкое и матч с ЦСКА часть программы....
Сам буду занят...даже посмотреть скорей всего неудастся (но на Спартак билеты жене и дочке купил...благо в середине августа будут в белокаменной).....
Победы Зениту !!!!!!
Аббосбек оказывается уехал...Николич говорят вообще в Греции...
В прошлом годе....0:0 и 1:0...в РПЛ в пользу Зенита....
Не думаю что с приходом швейцаро-итальянца ЦСКА стал сильней...плывёт слегка на багаже серба...ибо за столь короткий срок деятельности он наверно и с игроками не со всеми знаком....
А Зенит нехило усилился....тренер многим даст шанс...согласно прейскуранту конечно...))...думаю Семак даже выпустит кракена....Соболева....
Юбилей на носу....
Александру Ивановичу Медведеву 14 августа 70 лет....(отсюда и цифра Аль-Насра за Энрике)))
Событие громкое и матч с ЦСКА часть программы....
Сам буду занят...даже посмотреть скорей всего неудастся (но на Спартак билеты жене и дочке купил...благо в середине августа будут в белокаменной).....
Победы Зениту !!!!!!
Приветствую, Альтаир!!!
Приветствую, Альтаир!!!
Ах, да, это ведь только договорные голы Кассьерры по пять штук в матче можно считать шедеврами.
Ах, да, это ведь только договорные голы Кассьерры по пять штук в матче можно считать шедеврами.
Особенно такие, как в первом.)
Особенно такие, как в первом.)
Крупно...
Крупно...
Так сказать. тренерская изюминка, при подготовке к непростому сопернику!
Так сказать. тренерская изюминка, при подготовке к непростому сопернику!
Желаю армейцам, и в третьем матче подряд сотворить футбольные ШЕДЕВРЫ, и чем больше, тем лучше!!!!!!!
Желаю армейцам, и в третьем матче подряд сотворить футбольные ШЕДЕВРЫ, и чем больше, тем лучше!!!!!!!