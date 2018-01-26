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Петросян: «У Мхитаряна были проблемы с Моуриньо»

сегодня, 11:18

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян рад, что лидер его команды, полузащитник Генрих Мхитарян, перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал»:

«Думаю, у Генриха были проблемы с главным тренером „Юнайтед“. В „Арсенале“ все будет иначе. Там на него не будут возлагать столько оборонительных обязанностей.

Венгер проповедует более атакующий футбол, это пойдет на пользу Генриху. Мы рады этому трансферу. Стиль игры Мхитаряна больше подходит „Арсеналу“.

Я разговаривал с Мики, не могу рассказать вам подробности, это останется между нами, но я уже сказал вам, по моим ощущениям Генрих не был счастлив, работая под руководством Моуриньо».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 19:42
В том что он не заиграл,вина игрока, а не тренера,шансы дали
kust07
kust07
сегодня в 18:54
это и дураку понятно,что у Мхитаряна не все ладно в клубе,и наверняка проблемы с главным тренером.
KINGSof10
KINGSof10
сегодня в 14:35
ну прямо Петросян..
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 14:29
Думал, то важная новость, а соккер опять петросянит
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:56
Еще одному Жозе карьеру подпортил
Igorello97
Igorello97
сегодня в 13:00
У Генриха проблемы с игрой. Посмотрим исправит ли он это в Арсенале.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:07
Ну и заголовки у соккера классные как всегда!
drug01
drug01
сегодня в 12:05
А если игра не пойдет,тогда куда.....в Спартак?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:01
Ну посмотрим что он покажет в Арсенале. Но сдаётся мне будет тоже самое что и в МЮ. И присядет Генрих на лавку далеко и надолго )
cska plus
cska plus
сегодня в 11:52
Здесь может быть ещё хуже, у Арсена старческие припадки.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:32
Думаю и в Арсенале он большей частью будет сидеть на лавке
Emilan__
Emilan__
сегодня в 11:30
Я думал это шутка
Faustello
Faustello
сегодня в 11:21
Ваганыч - ты что ли? )))
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