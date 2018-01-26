Петросян: «У Мхитаряна были проблемы с Моуриньо»

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян рад, что лидер его команды, полузащитник Генрих Мхитарян, перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал»:

«Думаю, у Генриха были проблемы с главным тренером „Юнайтед“. В „Арсенале“ все будет иначе. Там на него не будут возлагать столько оборонительных обязанностей.

Венгер проповедует более атакующий футбол, это пойдет на пользу Генриху. Мы рады этому трансферу. Стиль игры Мхитаряна больше подходит „Арсеналу“.

Я разговаривал с Мики, не могу рассказать вам подробности, это останется между нами, но я уже сказал вам, по моим ощущениям Генрих не был счастлив, работая под руководством Моуриньо».