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Тотти, Литманен, Стоичков и Мендьета приедут в Москву на Кубок Легенд

сегодня, 14:27

3-4 февраля в Москве на Малой Спортивной Арене «Лужники» пройдет 10-й розыгрыш ветеранского турнира «Кубок Легенд».

Участие в соревновании примут сборные России, Италии, Франции, Португалии, Германии, а также сборная команда Звезд футбола.

В числе наиболее известных игроков, которые сыграют на турнире, следующие исполнители: легендарный капитан «Ромы» Франческо Тотти, нынешний и.о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо, а также Дино Баджо, Анджело Ди Ливио, Яри Литманен, Христо Стоичков, Гаиска Мендьета, Дэмьен Дафф, Кевин Кураньи, Педру Паулета, Венсан Кандела, Сидней Гову, Стипе Плетикоса, Роман Широков, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко.

Отметим, что в Кубке Легенд имеют право выступать футболисты не моложе 35 лет, имеющие в своем активе выступления за главные национальные команды.

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Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 19:15
    piercman
    piercman
    сегодня в 15:35
    даже бромантанщики подъедут. тьфу.
    амурец
    амурец
    сегодня в 14:34
    серьёзные ребята
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