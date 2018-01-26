Эмери: «В составе ПСЖ Неймар станет лучшим игроком в мире»

Наставник ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал слухи, связывающие бразильского нападающего Неймара с другими топ-клубами Европы:

«Неймар счастлив, играя вместе со своими одноклубниками. Он станет лучшим игроком в мире, никаких сомнений. Но сделает это здесь.

Неймар получил небольшую травму. Он должен чувствовать себя на 100% хорошо, прежде чем снова сможет играть. Вчера во время тренировки он чувствовал себя замечательно. Надеюсь, что так будет и дальше.

Что касается повреждения Мбаппе, надо набраться терпения. Не думаю, что он будет готов к матчу с „Монпелье“».