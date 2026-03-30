FSA: Больше 75% болельщиков не поддерживают использование VAR в АПЛ

Согласно новому опросу Ассоциации футбольных болельщиков, три четверти болельщиков не поддерживают дальнейшее использование системы видеопомощи арбитрам ( VAR ) в Английской Премьер-Лиге.

В опросе FSA приняли участие почти 8000 болельщиков клубов высшего дивизиона, более 6 тысяч из которых в этом сезоне столкнулись с решением VAR на стадионе.

На вопрос «Учитывая все обстоятельства, поддерживаете ли вы использование VAR в футболе?» 75,7% болельщиков ответили «Нет».

86% болельщиков также выразили обеспокоенность по поводу расширения возможностей VAR за пределы его нынешней сферы применения.

Технология определения пересечения линии ворот сохраняет широкую поддержку: 93% болельщиков выступают за её сохранение.

Большинство опрошенных регулярно посещают матчи – 50,3% посетили более 15 домашних игр в сезоне, а 86,7% заявили, что посетили хотя бы один домашний матч. Более половины (59,9%) посещают хотя бы один выездной матч за сезон.

В опросе приняли участие представители разных возрастных групп: 14,1% были моложе 35 лет; 64,2% – от 35 до 64 лет; 20,7% – старше 65 лет.

Опрос проводился онлайн с 26 февраля по 23 марта 2026 года.