FSA: Больше 75% болельщиков не поддерживают использование VAR в АПЛ

сегодня, 14:55

Согласно новому опросу Ассоциации футбольных болельщиков, три четверти болельщиков не поддерживают дальнейшее использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Английской Премьер-Лиге.

В опросе FSA приняли участие почти 8000 болельщиков клубов высшего дивизиона, более 6 тысяч из которых в этом сезоне столкнулись с решением VAR на стадионе.

На вопрос «Учитывая все обстоятельства, поддерживаете ли вы использование VAR в футболе?» 75,7% болельщиков ответили «Нет».

86% болельщиков также выразили обеспокоенность по поводу расширения возможностей VAR за пределы его нынешней сферы применения.

Технология определения пересечения линии ворот сохраняет широкую поддержку: 93% болельщиков выступают за её сохранение.

Большинство опрошенных регулярно посещают матчи – 50,3% посетили более 15 домашних игр в сезоне, а 86,7% заявили, что посетили хотя бы один домашний матч. Более половины (59,9%) посещают хотя бы один выездной матч за сезон.

В опросе приняли участие представители разных возрастных групп: 14,1% были моложе 35 лет; 64,2% – от 35 до 64 лет; 20,7% – старше 65 лет.

Опрос проводился онлайн с 26 февраля по 23 марта 2026 года.

Перевод с thefsa.org.uk Фото: Craig Mercer / Alamy Live News
Все комментарии
cdur99zqhy4t
сегодня в 15:53
Возврата нет, иначе судьи начнут очень сильно чудить.
Брулин
сегодня в 15:52
Отмени ВАР и после каждого матча все эти "респонденты" сами же будут постить в сети кучу скринов с воплями "как так?", "вот был бы вар" и т.п.
3zrf497qwajs
сегодня в 15:17
Это они ещё не видели как для Миллерка линии рисуют
Варвар7
сегодня в 15:11
Наверное стоит подумать и провести похожий опрос болельщиков РПЛ.
