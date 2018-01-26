Бензема согласился перейти в «Арсенал»

По информации английских источников, в «Реале» и «Арсенале» грядут перестановки. Нападающий мадридцев Карим Бензема согласился переехать в Лондон, хотя раньше отказывался от такого трансфера.

Наставник «канониров» Арсен Венгер является давним поклонником француза и лично убедил его сменить клубную прописку. Теперь осталось провести переговоры с «Реалом». Предполагается, что «Арсенал» предложит за 30-летнего форварда порядка 35 млн фунтов, тогда как «галактикос» желают выручить за футболиста не менее 53 млн фунтов.