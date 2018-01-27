Скауты «Баварии» следят за талантливым голландским юниором

Скауты «Баварии» сейчас находятся в Нидерландах и работают на полную мощность. Сообщается, что мюнхенцы следят за 18-летним талантом «Аякса» Матийсом Де Лигтом, которым также интересуется «Барселона», и за рядом других перспективных футболистов.

В частности, называется имя 16-летнего форварда юношеской команды «Фейеноорда» Крисенсио Саммервилла. Голландский коллектив предложил юному футболисту профессиональный контракт, но он пока не дал согласия.

Агент Саммервилла сообщал, что его клиент взвешивает все варианты и сразу же сообщит «Фейеноорду» о своем решении.