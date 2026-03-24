ФИФА отменила бронирование около 2 тысяч номеров в отелях Филадельфии

сегодня, 10:39

По данным Ассоциации отелей Большой Филадельфии, бронирование около 2000 номеров из 10 тысяч в отелях города было отменено Международной федерацией футбола.

Эд Гроуз, президент ассоциации, сообщил ABC 6, что основная часть отмен пришлась на четыре отеля в центре города. Он также заявил журналистам, что ФИФА не объяснила причину такого решения, но действовала в рамках условий контракта и не понесла за это никаких санкций.

По словам Гроуза, отмены бронирования в отелях ФИФА затрагивают и другие города США , готовящиеся принять чемпионат мира этим летом. Он сказал, что пока неясно, как отмена повлияет на цены на отели, но призвал болельщиков, ищущих номера, не откладывать бронирование:

Хотя мы и не в восторге от этого, это не конец света. Эти номера будут снова выставлены на продажу и проданы болельщикам, которые хотят приехать в Филадельфию.

В начале марта также сообщалось, что ФИФА отменила 40 процентов номеров (800 из 2000) в отелях Мехико. При этом в интервью ESPN генеральный директор Ассоциации отелей Мехико Альбарран Лейва предостерег от того, чтобы делать какие-либо выводы, предположив, что ФИФА просто перебронировала номера из соображений предосторожности:

ФИФА забронировала 2000 номеров за несколько месяцев до начала турнира, чтобы предотвратить их нехватку и гарантировать его проведение. Со временем часть бронирований была отменена, поскольку стало ясно, что эти номера больше не будут использоваться. Других причин или обстоятельств нет.