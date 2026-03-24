Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Россия: трансферные слухи

В ЦСКА сообщили, что фамилия Коутиньо упоминалась в клубе

сегодня, 09:33

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику Филиппе Коутиньо.

Бывший игрок миланского «Интера», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Баварии» является свободным агентом после ухода из «Васку да Гама».

В том или ином виде фамилия Коутиньо упоминалась в клубе, но не более того. Нужно понимать, что во время трансферного окна очень много фамилий проходят через спортивный департамент, через селекционеров. Понятно, что Коутиньо в свои лучшие годы — это один из ярчайших игроков своего поколения. Но на момент середины февраля ситуация уже была чуть иной — трансферная кампания ЦСКА была завершена на 99 процентов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
j9ufbx64jj2c
сегодня в 10:00
Не нужен от слова совсем... что то скауты совсем мышей не ловят...
dzpsd8tebnhk
сегодня в 09:34
Слишком дорого он обойдется и не факт что будет играть на уровне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 