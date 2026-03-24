В ЦСКА сообщили, что фамилия Коутиньо упоминалась в клубе

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику Филиппе Коутиньо.
Бывший игрок миланского «Интера», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Баварии» является свободным агентом после ухода из «Васку да Гама».
В том или ином виде фамилия Коутиньо упоминалась в клубе, но не более того. Нужно понимать, что во время трансферного окна очень много фамилий проходят через спортивный департамент, через селекционеров. Понятно, что Коутиньо в свои лучшие годы — это один из ярчайших игроков своего поколения. Но на момент середины февраля ситуация уже была чуть иной — трансферная кампания ЦСКА была завершена на 99 процентов.