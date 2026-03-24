Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Вагнер Лав, побеждавший с ЦСКА в Кубке УЕФА, скоро может завершить карьеру

сегодня, 10:59

41-летний нападающий «Ретро» Вагнер Лав в скором времени может повесить бутсы на гвоздь.

Форвард в соцсетях опубликовал видео с названием «Последняя глава». По данным ge, заключительным для него матчем будет поединок с «Сеарой» в Кубке Нордесте 28 марта, после чего он станет помощником тренера в своем нынешнем клубе.

Бразилец известен в России по выступлениям за ЦСКА, за который играл с 2004 до 2012 год, а также в 2013-м. В составе москвичей он стал трехкратным чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке страны, четыре — в Суперкубке, а также выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 2004/05.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Соцсети Вагнера Лава
ОфициальноСеребряный призер Евро-2016 Димитри Пайет объявил о завершении карьеры
22 марта
Ивелин Попов: «Я завершил карьеру, просто еще не объявил публично»
21 марта
Уокер задумался о завершении карьеры
17 марта
ОфициальноБывший вратарь сборной Аргентины и МЮ Серхио Ромеро завершил карьеру
16 марта
Агент Дзюбы не подтвердил, что игрок завершит карьеру по окончании сезона
11 марта
ОфициальноКайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии
10 марта
Все комментарии
STVA 1
сегодня в 11:35
Я не болельщик Коняшек . Но по мне так Вагнер один из самых ярких легов клуба. Если не самый яркий и лучший!
oFANATo
сегодня в 11:01
Вагнер крут......в 41 год только завершил карьеру.
Респект Ваня и удачи в дальнейшем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 