Вагнер Лав, побеждавший с ЦСКА в Кубке УЕФА, скоро может завершить карьеру

41-летний нападающий «Ретро» Вагнер Лав в скором времени может повесить бутсы на гвоздь.
Форвард в соцсетях опубликовал видео с названием «Последняя глава». По данным ge, заключительным для него матчем будет поединок с «Сеарой» в Кубке Нордесте 28 марта, после чего он станет помощником тренера в своем нынешнем клубе.
Бразилец известен в России по выступлениям за ЦСКА, за который играл с 2004 до 2012 год, а также в 2013-м. В составе москвичей он стал трехкратным чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке страны, четыре — в Суперкубке, а также выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 2004/05.
Респект Ваня и удачи в дальнейшем.
