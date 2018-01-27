Ян МакГэрри: «Джеко не хочет садиться на скамейку и быть заменой для Мораты»

Знаменитый футбольный журналист Ян МакГэрри считает, что нападающий «Ромы» Эдин Джеко должен переходить в «Челси». В Сети ходило множество слухов, что 31-летний футболист близок к возвращению в АПЛ.

«Я был бы рад, если бы Джеко вернулся в Премьер-Лигу. Мне всегда нравилась его игра за „Ман Сити“. Эдин станет отличной покупкой для любого клуба.



Даже с точки зрения резервного нападающего, Джеко очень хорош, как и любой другой топовый форвард. Наверное вопрос состоит в том, захочет ли он садиться на скамейку и быть заменой для Мораты».