«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поборются за защитника «Боруссии» Д

Согласно данным из английской прессы, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются защитником дортмундской «Боруссии» Марком Бартрой.



Сообщается, что оба клуба хотят оформить трансфер 27-летнего футболиста. Потенциальная сделка может состояться уже в нынешнее трансферное окно. Руководство «Боруссии» более не рассчитывает на Бартру, поэтому выставило Марка на продажу.



Напомним, что Бартра перешел в «Боруссию» из «Барселоны» в 2016 году за 8 млн евро.