Роналду реализовал свой сотый пенальти в карьере

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сделал дубль с пенальти в матче 21-го тура Примеры с «Валенсией». Таким образом, португалец реализовал свой 100-й и 101-й одиннадцатиметровый в карьере. 94 мяча Роналду забил за клубы, а еще 7 - в составе сборной Португалии.

Кроме того, форвард 12 раз поражал ворота «Валенсии» в последних 10 матчах Примеры.

Решающий день. «Валенсия» против «Реала».