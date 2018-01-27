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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 15’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Роналду реализовал свой сотый пенальти в карьере

сегодня, 19:56
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сделал дубль с пенальти в матче 21-го тура Примеры с «Валенсией». Таким образом, португалец реализовал свой 100-й и 101-й одиннадцатиметровый в карьере. 94 мяча Роналду забил за клубы, а еще 7 - в составе сборной Португалии.

Кроме того, форвард 12 раз поражал ворота «Валенсии» в последних 10 матчах Примеры.

Решающий день. «Валенсия» против «Реала».

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Zidane.5
сегодня в 22:19
Zidane.5:
А Криштиану больше всех в мире забил Барселоне, и что???
тоже мне фан реала. ди стефано
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:53
Пенальти и с третьей лиги любых стран найдутся,которые лучше бьют,чем Роналду.Нечем гордиться.
Charismatic
Charismatic ответил NOVA
сегодня в 21:40
NOVA:
даже в пеналях он лучше месси!!!
Только в пенальти роналду лучше, чем Месси))
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 21:36
Хоть где-то...
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 21:36
какие же истеричные фанатки у аргентинца ))) ппц. так из-за другого мужика переживать. Это просто караул!
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 21:35
ЛУЧШИЙ!!!!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 21:13
А гном вечно промахивается.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 21:04
100 пенальти просто жесть.
Какой ему нафиг ЗМ?
Ему надо дать золотой пеналь.
Kuprin
Kuprin
сегодня в 21:00
Номинировать его на "Золотой нырок"
DXTK
DXTK
сегодня в 20:58
Одним словом Пеналду.......... Легенда 11 метровой точки.
NOVA
NOVA
сегодня в 20:51
даже в пеналях он лучше месси!!!
SDSFreeze
SDSFreeze ответил kola111111111111
сегодня в 20:44
kola111111111111:
ДА И ВСПОМНИТЕ СВОЕГО МЕССИ КОГДА ОН В ФИНАЛЕ С ЧИЛИ НЕ ЗАБИЛ.ЭТО БЫЛ ФИНАЛ И ОН ПРОМАЗАЛ
А кто-то по мячу в упор не попадает -:)
Sam Samych
Sam Samych
сегодня в 20:39
А некоторым нападающим не удается даже просто забить 100 голов, не то что с пенальти.
kola111111111111
kola111111111111 ответил Bekelman55
сегодня в 20:38
Bekelman55:
Запомни тогда и Месси. Он чаще всех мимо лупит
ДА И ВСПОМНИТЕ СВОЕГО МЕССИ КОГДА ОН В ФИНАЛЕ С ЧИЛИ НЕ ЗАБИЛ.ЭТО БЫЛ ФИНАЛ И ОН ПРОМАЗАЛ
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 20:37
Сколько "талантов", причем с двух сторон.
SDSFreeze
SDSFreeze ответил iglxxx
сегодня в 20:31
iglxxx:
НЕ УСПЕЛ ЗАЙТИ,А ТУТ КАК ТУТ КАТАЛОНСКИЕ НЕДОУМКИ РОНА ГРЯЗЬЮ ПОЛИВАЮТ,ХОТЯ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ ,ЧТО МЕССИ НЕ УМЕЕТ БИТЬ ПЕНАЛЬТИ
Месси умеет играть .... Если ты в цифрах разбираешься - посмотри на стату.... А засчёт недоумков - прикрой воздухозаборник чуть-чуть .....
iglxxx
iglxxx
сегодня в 20:28
НЕ УСПЕЛ ЗАЙТИ,А ТУТ КАК ТУТ КАТАЛОНСКИЕ НЕДОУМКИ РОНА ГРЯЗЬЮ ПОЛИВАЮТ,ХОТЯ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ ,ЧТО МЕССИ НЕ УМЕЕТ БИТЬ ПЕНАЛЬТИ
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 20:28
ЗМ в студию
Vladimir808
Vladimir808 ответил Zidane.5
сегодня в 20:27
Zidane.5:
А Криштиану больше всех в мире забил Барселоне, и что???
Нет, не знаешь, врёшь. Учи матчасть.
Bekelman55
Bekelman55 ответил Happyboy Barca
сегодня в 20:27
Happyboy Barca:
но почему то Месси именно против реала хорошо бьет пенальти . и штрафные реалу втыкал. зато рон красивый
ну я в тебе не сомневался. Что что-то не так. Фанат мужчины, который ещеи другого умудряется оценить. Совсем не палишься
Vladimir808
Vladimir808 ответил SDSFreeze
сегодня в 20:25
SDSFreeze:
Глядишь по пенальти на ЗОЛОТУЮ БУТСУ заработает :)
Не только, ещё и ЗМ получит,)
SDSFreeze
SDSFreeze ответил Zidane.5
сегодня в 20:23
Zidane.5:
А Криштиану больше всех в мире забил Барселоне, и что???
А Барселона больше накатала за последние 10 лет Реалу - И ЧТО ?????? :)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров ответил SDSFreeze
сегодня в 20:22
SDSFreeze:
У Пеле голов за тысячу .... Пейналду такого не видать ...... Так что не надо даже близко их сравнивать
А я с Пеле никого и не сравниваю - он Король.
Эта информация для любителей однообразных комментариев.
Zidane.5
Zidane.5 ответил Vladimir808
сегодня в 20:21
Vladimir808:
А также больше всех в мире забил Реалу!) Месси, он такой. Но этот рекорд Роналду навечно!!!)
А Криштиану больше всех в мире забил Барселоне, и что???
SDSFreeze
SDSFreeze ответил Vladimir808
сегодня в 20:19
Vladimir808:
А также больше всех в мире забил Реалу!) Месси, он такой. Но этот рекорд Роналду навечно!!!)
Глядишь по пенальти на ЗОЛОТУЮ БУТСУ заработает :)
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Bekelman55
сегодня в 20:18
Bekelman55:
Запомни тогда и Месси. Он чаще всех мимо лупит
но почему то Месси именно против реала хорошо бьет пенальти . и штрафные реалу втыкал. зато рон красивый
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:18
Скоро догонит Месси в текущем чемпионате. Мешок с пенальти развязался...
SDSFreeze
SDSFreeze ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 20:17
Дмитрий Аександров:
Кстати, Пеле с пенальти забил гораздо больше. Эта информация для любителей однообразных комментариев.
У Пеле голов за тысячу .... Пейналду такого не видать ...... Так что не надо даже близко их сравнивать
Vladimir808
Vladimir808 ответил Zidane.5
сегодня в 20:16
Zidane.5:
Кстати, для сравнения. Мессе забил 78 пенок и промахнулся 32 раза - больше всех в мире!!! Ахахахахах
А также больше всех в мире забил Реалу!)
Месси, он такой.
Но этот рекорд Роналду навечно!!!)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 20:15
Кстати, Пеле с пенальти забил гораздо больше.
Эта информация для любителей однообразных комментариев.
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