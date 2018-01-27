Роналду реализовал свой сотый пенальти в карьере

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сделал дубль с пенальти в матче 21-го тура Примеры с «Валенсией». Таким образом, португалец реализовал свой 100-й и 101-й одиннадцатиметровый в карьере. 94 мяча Роналду забил за клубы, а еще 7 - в составе сборной Португалии.
Кроме того, форвард 12 раз поражал ворота «Валенсии» в последних 10 матчах Примеры.
Какой ему нафиг ЗМ?
Ему надо дать золотой пеналь.
Какой ему нафиг ЗМ?
Ему надо дать золотой пеналь.
Эта информация для любителей однообразных комментариев.
Эта информация для любителей однообразных комментариев.
Месси, он такой.
Но этот рекорд Роналду навечно!!!)
Месси, он такой.
Но этот рекорд Роналду навечно!!!)
Эта информация для любителей однообразных комментариев.
Эта информация для любителей однообразных комментариев.