Азар летом перейдет в «Реал»

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар следующим летом перейдет в мадридский «Реал».Такое заявление сделал эксперт британской телекомпании Sky Пол Мерсон.
«Я на сто процентов уверен, что Азар будет главной трансферной целью „Реала“ следующим летом. „Сливочные“ обязаны купить какую-нибудь звезду и Азар идеально подходит для этой цели. Я буду сильно удивлен, если Азар останется в „Челси“ на следующий сезон», - сказал Мерсон.
Сколько раз он тащил с Валенсией???
Куртуа чем лучше, да, молодой, но Навас отличный вратарь!
Цз нужен, лучше два! Рамос не молодеет!
И забивной цн! И замену Роналду, который тоже не молодеет!
Сколько раз он тащил с Валенсией???
Куртуа чем лучше, да, молодой, но Навас отличный вратарь!
Цз нужен, лучше два! Рамос не молодеет!
И забивной цн! И замену Роналду, который тоже не молодеет!