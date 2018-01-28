Азар летом перейдет в «Реал»

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар следующим летом перейдет в мадридский «Реал».Такое заявление сделал эксперт британской телекомпании Sky Пол Мерсон.

«Я на сто процентов уверен, что Азар будет главной трансферной целью „Реала“ следующим летом. „Сливочные“ обязаны купить какую-нибудь звезду и Азар идеально подходит для этой цели. Я буду сильно удивлен, если Азар останется в „Челси“ на следующий сезон», - сказал Мерсон.