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Азар летом перейдет в «Реал»

сегодня, 00:25

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар следующим летом перейдет в мадридский «Реал».Такое заявление сделал эксперт британской телекомпании Sky Пол Мерсон.

«Я на сто процентов уверен, что Азар будет главной трансферной целью „Реала“ следующим летом. „Сливочные“ обязаны купить какую-нибудь звезду и Азар идеально подходит для этой цели. Я буду сильно удивлен, если Азар останется в „Челси“ на следующий сезон», - сказал Мерсон.

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Все комментарии
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 10:47
Если Реал захочет его купить то купят. Не вижу причины почему бы Азар не согласился бы перейти в Реал.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:21
Очень уж уверенное заявление эксперда...
starche
starche
сегодня в 09:31
Челси провалится в середину таблицы.
stl33
stl33
сегодня в 09:25
Да что за чушь! На кой им Азар? На его позиции играют куча высококлассных игроков (Хамес между прочим тоже приходил в статусе звезды, если кто не помнит, и чем всё кончилось?!). Им нужен не фланговый игрок, им нужен Центр нап, им Кейн нужен - это вообще единственный трансфер, который на данный момент будет реальным усилением. А все остальные трансферы не изменят картины игры, максимум изменится фамилия на той или иной позиции, но не качество и результаты.
амурец
амурец
сегодня в 09:24
Азар бы не помешал
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:42
Не знаю на счёт Азара, но летом Реал точно провернёт пару топ трансферов. Кроме Азара вариантов кто окажется в Реале не мало.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:24
Это называется прозондировать почву может и клювать начнут да и противники не дремлют.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 08:20
Хорошо было бы Азара урвать.
neomessi
neomessi
сегодня в 08:18
А чё Неймар ?
Дядяслава
Дядяслава ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 07:20
Владимipъ Григорянъ:
Бельгиец на пике своей формы, созрел и готов тащить за Реал, ему только 27
27 канеш староват. но реал это ванючие твари, им главное всех остальных загнобить. ща просто пол состава менять надо, одни борцы с гололедом. ждите цены 200 300, ну и клубов в мире после этого останетс 5-6. отальным глотать пыль.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:02
Лето. ах лето...))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:30
Теперь, до лета, об этом будут писать каждый день.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:14
То, что он уверен на 100 процентов в вероятности этого трансфера и то, что Эден точно перейдет в мадридский Реал это две разные вещи! Опять заголовок новости не соответствует ее содержанию....Впрочем, мне бы хотелось, чтобы Азар стал футболистом мадридского Реала)
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 04:46
Такой громкий загаловок, а на деле какой то иноязычный Бубнов просто рассуждает где то в студии. Он же даже не говорит про инсайд, он так и говорит "я думаю". Давайте мнение всех журналистов добавим под такими заголовками)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:32
Абрам хорошо нагреется, а Азар все равно не поможет маргарину
NOVA
NOVA
сегодня в 02:18
надо брать!!! еще главное топ форварда и защитника надо, да и Каземиро на замену тоже надо хороший цпз!!!
grafff
grafff
сегодня в 02:17
Хороший игрок, лучше в барселону!!!!!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 02:09
не препятствую
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:08
Бред несут многие. Вратарь не нужен новый, если только на конкуренцию с Навасом! Если усилят защиту, то и Навас будет норм себя ощущать!
Сколько раз он тащил с Валенсией???
Куртуа чем лучше, да, молодой, но Навас отличный вратарь!
Цз нужен, лучше два! Рамос не молодеет!
И забивной цн! И замену Роналду, который тоже не молодеет!
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 01:54
Да ну брехня, зачем он? В команде дофига просто фланговых быстрых и техничных игроков, вот чего не хватает так это забивной 9ки.
Vector-B B
Vector-B B ответил kanuni
сегодня в 01:37
kanuni:
Салах лучше по мне,нужен нап остро а не вингер.
Салах аля Г.Бейл,вам если и нужен то центр форвард,такой как Кейн или Икарди
311
311
сегодня в 01:36
Этот Пол Мерсон из года в год предсказывает отставку Венгера, всё в молоко!)
feris1
feris1
сегодня в 01:15
Барсуки нервно сглатывают,предвкушая полное забвение в следующем сезоне)
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 01:14
Купят Де хеа и Азара скриньте) И возможно Кейна)
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 01:03
Азар..Де Хея,Левандовский...Кейн...Де Брюйне..К.Неймар..Саллах..Канте,Сане,Мане..не нужно?У Переса паника,от дельфина не может избавиться. ...
Viduka
Viduka ответил Rheinfall
сегодня в 00:50
Rheinfall:
Де Брюйне и Салах сейчас по серьезнее нежели бельгиец Азар
Мерсон считает иначе. По его мнению, Де Брёйне окружен плеядой суперталантов, в то время как Азару приходится на своем горбу тащить всю команду.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 00:46
Де Брюйне и Мбаппе и Салаха, и отличного защитника в центр, и кипера, Де Хея, Куртуа, или Доннарума.
kanuni
kanuni ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 00:41
Владимipъ Григорянъ:
Бельгиец на пике своей формы, созрел и готов тащить за Реал, ему только 27
Салах лучше по мне,нужен нап остро а не вингер.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 00:39
Куртуа Азар Неймар и хорошего защитника)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил kanuni
сегодня в 00:39
kanuni:
Даром не нужен
Бельгиец на пике своей формы, созрел и готов тащить за Реал, ему только 27
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