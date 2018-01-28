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Божович: «Вероятно, Дзюба перейдет в „Арсенал“»

сегодня, 11:07

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович не исключил, что в ближайшие дни состав команды пополнит нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Вполне вероятно, что Дзюба приедет к нам в течение ближайших нескольких дней. Недавно позвонил ему и сказал, что если у него есть возможность уйти в аренду, то пусть приходит к нам. Он ответил, что ему нужно время подумать. С тех пор мы больше пока не связывались. 

Я не знаю, что Манчини хочет от своих игроков. Наверняка у него есть в голове определённая схема, в которую Дзюба не вписывается. В больших клубах легко освобождаются от игроков, которые не попадают под концепцию игры. 

Не думаю, что Дзюба задвинет Джорджевича в запас. Мы часто играем в два нападающих, Лука может сыграть как на фланге, так и в оттяжке. Плюс есть Кангва. Мы должны иметь вариативность в атаке, чтобы менять расстановку».

Также в «Арсенал» может перебраться и защитник «сине-бело-голубых» Иван Новосельцев.

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Все комментарии
AlexVargas
AlexVargas
сегодня в 17:47
Лондонский?)
Dream game
Dream game
сегодня в 16:04
Вы то в заголовке уточняйте в какой именно Арсенал, а то уж испугался
Parovoznic
Parovoznic ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:33
ПерекатиПоле:
Ну два сезона на хорошем уровне отыграл. Но как игрок средненький: медленный, не техничный... Парень он, конечно, талантливый, но очень уж у него плохая школа подготовки.
"Отыграл" - это в прошедшем времени. Я про этот сезон.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Parovoznic
сегодня в 13:54
Ну два сезона на хорошем уровне отыграл.
Но как игрок средненький: медленный, не техничный...
Парень он, конечно, талантливый, но очень уж у него плохая школа подготовки.
Parovoznic
Parovoznic ответил ПерекатиПоле
сегодня в 13:33
ПерекатиПоле:
Жаль, что туляки уже все матчи сезона с пупсами скатали, Дзюба бы им отгрузил. Ну а так получится только унизить пердивное д-мо, паровозов, конях и судьяпродажная.
Чё ж он в Зените никому не отгружал и никого не унижал: )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:23
С Артёмом в Тулу приезжает позитив, хорошее настроение, внимание прессы и Новосельцев .........)))

Хороших и весёлых гастролей на тульской земле......
А деньги,удача и позитив и так его вечные спутники....
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 13:20
Давай, брёвнушко, коронку про тренеришку! Уже можно!
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 13:15
Венгер в шоке будет!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 13:05
На тебе, Божович, что даже бомжам не гоже
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 13:01
терпила даже согласился на понижение в зарплате. совсем в нацпроекте сгнобили.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 12:59
...пошла зюба " по рукам ".....
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 12:57
Всё вроде с виду в шоколаде, но если внюхаться - то нет
denmig
denmig
сегодня в 12:53
и как попрет арсенал сейчас! с дзюпой-то впереди!
LOpp
LOpp
сегодня в 12:52
вместо трофеев пряники получит
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:42
    морозз
    морозз
    сегодня в 12:41
    Теперь он гордо может произносить фразу...Я играл в АРСЕНАЛЕ!
    Гном Гномович
    Гном Гномович
    сегодня в 12:32
    Капец я пишу Барселонацы а модер исправляет потом барселоноца😂😂😂😂😂😂😂😂
    Tott_Hot
    Tott_Hot
    сегодня в 12:26
    Блин, я уж хотел поржать над вульвой)
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 12:19
    Тула окажется фнл..в лучшем случае на стыки
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 12:19
    Дзюбу с Ваней "проект" посылает на курсы повышения квалификации в Тулу! После успешного их возвращения в "Зенит", в Тулу будет отправлена следующая, аргентинская партия футболистов!
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 12:06
    На подмену Джорджевичу пойдет .
    Faustello
    Faustello ответил Крейсер
    сегодня в 11:56
    Крейсер:
    Артём готов перейти в Арсенал. Но он пока не понял, почему звонил Божович, а не сам Венгер. Эта нестыковка заставила его нервничать. Для разгадки данной коллизии Дзюба собирает дополнительную информацию.
    Артёмка набрал Мхитаряна, тот тоже оказался шутником, сказал что Венгера сняли и поставили Божевича, что всё норм и все пушкари только и говорят о том когда же приедет Дзюбья!
    борька
    борька
    сегодня в 11:41
    Зарплата идет, ноги целые,нагрузки маленькие, ни кто на нервы не давит, конечно лучше в Зените -2играть, а популярность та же! Оставайся в Зените Славы!
    Крейсер
    Крейсер
    сегодня в 11:36
    Артём готов перейти в Арсенал. Но он пока не понял, почему звонил Божович, а не сам Венгер. Эта нестыковка заставила его нервничать.
    Для разгадки данной коллизии Дзюба собирает дополнительную информацию.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 11:35
    Похоже никому он больше не нужен
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 11:30
    Да Лука намного лучше Дзюбы,здесь к гадалке не ходи)))
    FRZZ
    FRZZ
    сегодня в 11:30
    Для Дзюбы будет самый раз.
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:29
    запись "Арсенал" в трудовой книжке - это почти титул
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 11:25
    Что - то всё около да рядом...!?
    Надо прямо сообщить где наш славный Тёма будет играть ТОЧКА!
    YRunner
    YRunner ответил NAZAR 007
    сегодня в 11:24
    NAZAR 007:
    Санчис нервно закурил, Генрих водкою запил, Венгер стал аж заикаться, Только б Дзюбе не добраться )
    Санчес в МУ ему пох
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